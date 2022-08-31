Путин потребовал выяснить, по чьей вине в 84 школах не завершили капремонт

Президент РФ Владимир Путин попросил министра просвещения Сергея Кравцова выяснить, по чьей вине к началу учебного года не удалось завершить капремонт в 84 российских школах.
«Надо обязательно выявить, кто здесь в этом виноват, и посмотреть на подрядчиков, которые в нужные сроки не выполнили необходимый объем работ, и соответствующим образом отреагировать», — заявил Путин 31 августа на совещании с правительством (цитата по РИА Новости).
Глава государства просит министра отнестись к вопросу с вниманием и проконтролировать ситуацию в регионах. Также он призвал больше не заключать контракты с такими подрядчиками.
Ранее руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов сообщил, что капремонт к 1 сентября не успели завершить в 84 российских школах из 2200.