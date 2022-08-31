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    Путин потребовал выяснить, по чьей вине в 84 школах не завершили капремонт

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    Президент РФ Владимир Путин попросил министра просвещения Сергея Кравцова выяснить, по чьей вине к началу учебного года не удалось завершить капремонт в 84 российских школах.

    «Надо обязательно выявить, кто здесь в этом виноват, и посмотреть на подрядчиков, которые в нужные сроки не выполнили необходимый объем работ, и соответствующим образом отреагировать», — заявил Путин 31 августа на совещании с правительством (цитата по РИА Новости).

    Глава государства просит министра отнестись к вопросу с вниманием и проконтролировать ситуацию в регионах. Также он призвал больше не заключать контракты с такими подрядчиками.

    Ранее руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов сообщил, что капремонт к 1 сентября не успели завершить в 84 российских школах из 2200.

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