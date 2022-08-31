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    Что подарил нам август. Вспоминаем самое красивое

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    2 комментария
    Фото: Антон Кубышкин / .Грибы и Грибники СПб
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    Август в Петербурге оказался богат и на температурные аномалии, и на редкие природные явления. «Фонтанка» вспоминает самые яркие картинки, чтобы подольше сохранить память о летнем тепле.

    Петербуржцы не раз любовались фантастическими закатами с сумеречными лучами, среди которых был сложившийся из неба и облака триколор.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Реже видели восходы, как солнечные (даже с «позеленевшим солнцем» — зелёным лучом), так и лунные.

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    В августе ночи стали длиннее и темнее — это лучшее время для съёмки ночного неба, в том числе Персеид.

    Фото: телеграм-канал «Астро Фото Болото»
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    Стартовал и сезон северных сияний. Одно из них стало фоном для грозы.

    А вот сезон для лучших наблюдений серебристых облаков в августе как раз закончился.

    Фото: Антон Кубышкин
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    В этом месяце было много туманов.

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    За городом петербуржцы видели туманную радугу, смерчи на Финском заливе и миражи на Ладоге.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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    А в предпоследний день лета дождевая туча проглотила Петербург. Начинается осень, которую многие считают ещё более красивым временем года.

    Фото: Антон Кубышкин / .Грибы и Грибники СПб
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: телеграм-канал «Астро Фото Болото»
    Фото: Антон Кубышкин
    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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