Что подарил нам август. Вспоминаем самое красивое

Август в Петербурге оказался богат и на температурные аномалии, и на редкие природные явления. «Фонтанка» вспоминает самые яркие картинки, чтобы подольше сохранить память о летнем тепле.
Петербуржцы не раз любовались фантастическими закатами с сумеречными лучами, среди которых был сложившийся из неба и облака триколор.
Реже видели восходы, как солнечные (даже с «позеленевшим солнцем» — зелёным лучом), так и лунные.
В августе ночи стали длиннее и темнее — это лучшее время для съёмки ночного неба, в том числе Персеид.
Стартовал и сезон северных сияний. Одно из них стало фоном для грозы.
А вот сезон для лучших наблюдений серебристых облаков в августе как раз закончился.
В этом месяце было много туманов.
За городом петербуржцы видели туманную радугу, смерчи на Финском заливе и миражи на Ладоге.
А в предпоследний день лета дождевая туча проглотила Петербург. Начинается осень, которую многие считают ещё более красивым временем года.