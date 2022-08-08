    Пробки

    2/10

    usd60.37eur61.36
    Oкей, а что с ObiSUP-фестиваль «Фонтанки»Куда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В небе над Ленобластью поймали первое в сезоне северное сияние. Сияло и у метро Пионерская

    452
    обсудить

    Таймлапс северного сияния 08.08.22 Ленинградская область, Ладожское озеро.

    Telegram-канала «Астро фото Болото»

    В Ленинградской области и Петербурге в ночь на 8 августа заметили первое северное сияние в этом сезоне. О нем рассказали охотники за сиянием в Telegram-канале «Астро фото Болото».

    Сияние стало появляться в небе к полночи 7 августа и вошло во всю силу к часу ночи. Его было хорошо видно не только над Ленобластью, но и в городе.

    В начале августа жители разных районов Петербурга утром первого дня последнего месяца лета наблюдали редкое оптическое явление на небе — гало. Кто-то назвал его круглой радугой, а кто-то и глазом солнца.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close