В небе над Ленобластью поймали первое в сезоне северное сияние. Сияло и у метро Пионерская

Таймлапс северного сияния 08.08.22 Ленинградская область, Ладожское озеро.
В Ленинградской области и Петербурге в ночь на 8 августа заметили первое северное сияние в этом сезоне. О нем рассказали охотники за сиянием в Telegram-канале «Астро фото Болото».
Сияние стало появляться в небе к полночи 7 августа и вошло во всю силу к часу ночи. Его было хорошо видно не только над Ленобластью, но и в городе.
В начале августа жители разных районов Петербурга утром первого дня последнего месяца лета наблюдали редкое оптическое явление на небе — гало. Кто-то назвал его круглой радугой, а кто-то и глазом солнца.