«Глаз» гало выглянул утром из-за туч в Петербурге. Посмотрите, как это было красиво

Жители разных районов Петербурга утром первого дня последнего месяца лета наблюдали редкое оптическое явление на небе — гало. Кто-то назвал его круглой радугой, а кто-то и глазом солнца.
Пользователи социальных сетей утром 1 августа разместили фото гало, которое наблюдали и в районе Полюстрово, и у станции «Московская».
«Утро начинается удивительно — в небе «ушастое» гало, круглая «радуга»... Хотя больше оно похоже на глаз», — пишут в сообществе «Муниципальное образование Полюстрово».
«Доброго утро, гало, первый раз тебя вижу», — делится фото еще один пользователь «ВКонтакте».
Гало — это оптическое явление в виде кольца света вокруг солнца. Последний раз его наблюдали в Петербурге в конце июня.