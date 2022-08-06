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    После бури небо в Петербурге взорвалось красным. Показываем головокружительный закат

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    3 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Петербуржцы заканчивают день также, как начинали — глядя в небо. Сначала высматривали наползающие на город грозовые тучи, после любовались полыхающим горизонтом.

    читательница «Фонтанки» Елена

    читательница «Фонтанки» Мария

    Фотографиями закатов с «Фонтанкой» 6 августа делятся читатели. День, который начался с солнца и продолжился ненастьем, получил красочное завершение благодаря радуге и оранжево-красному небу.

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    С последствиями разгулявшейся стихии продолжают разбираться Водоканал, «Ленсвет», «Россети Ленэнерго», Жилком и МЧС. К восьми часам вечера спасатели успели съездить на 32 вызова об упавших деревьях, известно о четырёх повреждённых машинах и пострадавшей женщине — на проспекте Большевиков на неё упала остановка.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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