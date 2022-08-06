После бури небо в Петербурге взорвалось красным. Показываем головокружительный закат

Петербуржцы заканчивают день также, как начинали — глядя в небо. Сначала высматривали наползающие на город грозовые тучи, после любовались полыхающим горизонтом.
читательница «Фонтанки» Елена
читательница «Фонтанки» Мария
Фотографиями закатов с «Фонтанкой» 6 августа делятся читатели. День, который начался с солнца и продолжился ненастьем, получил красочное завершение благодаря радуге и оранжево-красному небу.
С последствиями разгулявшейся стихии продолжают разбираться Водоканал, «Ленсвет», «Россети Ленэнерго», Жилком и МЧС. К восьми часам вечера спасатели успели съездить на 32 вызова об упавших деревьях, известно о четырёх повреждённых машинах и пострадавшей женщине — на проспекте Большевиков на неё упала остановка.