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    Зелёное солнце взошло над Ладогой. Петербуржец успел снять странный феномен

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    2 комментария

    Свидетелем редкого природного явления стал петербургский фотограф Антон Кубышкин на берегу Ладожского озера в Приозерском районе Ленобласти. Причём ему повезло дважды.

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    Утром 15 августа в первые мгновенья рассвета солнце, встающее над водой, казалось зелёным. Фотографии публикует сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

    Вероятно, это так называемый зелёный луч — атмосферный оптический феномен. Он наблюдается, как правило, на закате, в момент исчезновения солнечного диска за горизонтом, обычно морским. Физики объясняют его преломлением солнечных лучей в атмосфере.

    Аналогичное явление Антон Кубышкин, по его словам, заметил накануне там же.

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    Комментарии 2

    своих не бросаем15 Авг 2022 в 12:24
    слава фильтрам!! слава!
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