Зелёное солнце взошло над Ладогой. Петербуржец успел снять странный феномен

Свидетелем редкого природного явления стал петербургский фотограф Антон Кубышкин на берегу Ладожского озера в Приозерском районе Ленобласти. Причём ему повезло дважды.
Утром 15 августа в первые мгновенья рассвета солнце, встающее над водой, казалось зелёным. Фотографии публикует сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».
Вероятно, это так называемый зелёный луч — атмосферный оптический феномен. Он наблюдается, как правило, на закате, в момент исчезновения солнечного диска за горизонтом, обычно морским. Физики объясняют его преломлением солнечных лучей в атмосфере.
Аналогичное явление Антон Кубышкин, по его словам, заметил накануне там же.