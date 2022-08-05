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    Текли тонкой струйкой. Над Петербургом вновь заметили серебристые облака

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    ТГ-канал «Астро Фото Болото»

    В ночь на пятницу, 5 августа, в небе над Петербургом заметили серебристые облака. Любители природных явлений засняли, как они текли тонкой струйкой над Нижним Суздальским озером (ст. метро «Озерки»).

    Сообщество «Астро Фото Болото» опубликовало видео с серебристыми облаками в своем Telegram-канале.

    «В августе ночи становятся темнее. Сегодня в Петербурге и значительной части Ленобласти наступили астрономические сумерки. Значит, эти облака мы больше не увидим над головой, а только на горизонте», — объяснили в «Астро Фото Болоте».

    Также снимками красивого природного явления поделились петербуржцы и в соцсетях.

    Серебристые облака, которые также называют ночными светящимися или полярными мезосферными, возникают в мезосфере на высоте 76–85 км и видимы в сумерках в летнее время. В Петербурге этим летом их уже видели. По оценкам ученых, они существуют и на других планетах, в частности на Марсе.

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