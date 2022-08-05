Текли тонкой струйкой. Над Петербургом вновь заметили серебристые облака

В ночь на пятницу, 5 августа, в небе над Петербургом заметили серебристые облака. Любители природных явлений засняли, как они текли тонкой струйкой над Нижним Суздальским озером (ст. метро «Озерки»).
Сообщество «Астро Фото Болото» опубликовало видео с серебристыми облаками в своем Telegram-канале.
«В августе ночи становятся темнее. Сегодня в Петербурге и значительной части Ленобласти наступили астрономические сумерки. Значит, эти облака мы больше не увидим над головой, а только на горизонте», — объяснили в «Астро Фото Болоте».
Также снимками красивого природного явления поделились петербуржцы и в соцсетях.