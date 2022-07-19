Над Петербургом заметили яркие серебристые облака

В ночь на вторник, 19 июля, над Петербургом заметили серебристые облака. Их было хорошо видно даже в черте города, несмотря на засветку.
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Серебристые облака, которые также называют ночными светящимися или полярными мезосферными, возникают в мезосфере на высоте 76–85 км и видимы в сумерках в летнее время. В Петербурге этим летом их уже видели. По оценкам ученых, они существуют и на других планетах, в частности на Марсе.
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