Шутки природы. После зелёного солнца на Ладогу пришла белая радуга

После рассвета на берег Ладоги в Приозерском районе Ленинградской области опустился туман, и возникла кольцевая радуга, причём двойная. Её сфотографировал Антон Кубышкин, до этого заметивший на восходе солнца зелёный луч.



Туманная, или белая радуга возникает при освещении солнечными лучами слабого тумана, состоящего из капелек радиусом около или меньше 25 мкм. Иногда её внутренняя сторона может быть немного окрашена в фиолетовый цвет, а внешняя — в оранжевый.

