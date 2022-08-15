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    Шутки природы. После зелёного солнца на Ладогу пришла белая радуга

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    Первые часы понедельника, 15 августа, оказались богаты на небесные явления. После Персеид и зелёного солнца пришла туманная радуга.

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    После рассвета на берег Ладоги в Приозерском районе Ленинградской области опустился туман, и возникла кольцевая радуга, причём двойная. Её сфотографировал Антон Кубышкин, до этого заметивший на восходе солнца зелёный луч.

    Туманная, или белая радуга возникает при освещении солнечными лучами слабого тумана, состоящего из капелек радиусом около или меньше 25 мкм. Иногда её внутренняя сторона может быть немного окрашена в фиолетовый цвет, а внешняя — в оранжевый.

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    Комментарии 1

    27745458815 Авг 2022 в 15:11
    Кубышкин почему-то все время оказывается в нужное время в нужном месте
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