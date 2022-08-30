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    В Петербурге задержали отца, который за три дня до 1 сентября пытался пристроить ребенка в непростую школу

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    Через весь город ехал 36-летний житель Приморского района ради устройства ребенка в очень хорошую школу. На встречу, помимо замдиректора учебного заведения, пришли уголовный розыск и ФСБ.

    Уроженца Грузии, зарегистрированного в Карелии, а проживающего на улице Савушкина, задержали накануне около двух дня в ресторане на Загребском бульваре, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 августа. Там у него была назначена встреча с замдиректора инженерно-технологической школы, расположенной в Приморском районе. Для него у мужчины, который в Карелии имеет бизнес по грузоперевозкам и сдает в лизинг строительную технику, якобы был припасен конверт с 200 тыс. рублей. За эту сумму за три дня до начала учебного года он, по предварительной информации, пытался устроить ребенка в первый класс школы, прием в которую ведется по своим правилам и давно закончен.

    Когда конверт начал путешествие по столу, в ресторан ворвалась толпа: сотрудники этнического отдела уголовного розыска и службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом УФСБ по Петербургу и области спешили присоединиться к застолью.

    Беспокойного отца доставили в следственный комитет, где сообщили о возбуждении уголовного дела по даче взятки и допросили. Ночевать он остался в камере.

    Но судя по составу участников спецоперации, дело здесь может быть в другом: этнический отдел УгРО и сотрудники ФСБ вряд ли бы объединились ради банальной взятки. Не исключено, что мужчиной интересовались по другим причинам. А пока за ним приглядывали, появилась возможность задержать и реализоваться на законных основаниях.

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