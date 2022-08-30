В Петербурге задержали отца, который за три дня до 1 сентября пытался пристроить ребенка в непростую школу

Через весь город ехал 36-летний житель Приморского района ради устройства ребенка в очень хорошую школу. На встречу, помимо замдиректора учебного заведения, пришли уголовный розыск и ФСБ.



Уроженца Грузии, зарегистрированного в Карелии, а проживающего на улице Савушкина, задержали накануне около двух дня в ресторане на Загребском бульваре, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 августа. Там у него была назначена встреча с замдиректора инженерно-технологической школы, расположенной в Приморском районе. Для него у мужчины, который в Карелии имеет бизнес по грузоперевозкам и сдает в лизинг строительную технику, якобы был припасен конверт с 200 тыс. рублей . За эту сумму за три дня до начала учебного года он, по предварительной информации, пытался устроить ребенка в первый класс школы, прием в которую ведется по своим правилам и давно закончен.

