Погуляли — посидите. Столичные гонки на Ferrari и Lamborghini закончились для экс-мэра Архангельска арестом

Таганский районный суд Москвы привлёк к административной ответственности бывшего мэра Архангельска Александра Донского 29 августа. Заявлявший, что проходил мимо гонок «богатых и успешных», сидеть будет как организатор.



Донскому вменили организацию массового одновременного пребывания граждан, повлёкшую нарушение общественного порядка, и наказали административным арестом. В спецприёмник его отправили на 15 суток — это максимальный срок, предусмотренный первой частью статьи 20.2.2 КоАП.