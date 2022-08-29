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    Погуляли — посидите. Столичные гонки на Ferrari и Lamborghini закончились для экс-мэра Архангельска арестом

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    Таганский районный суд Москвы привлёк к административной ответственности бывшего мэра Архангельска Александра Донского 29 августа. Заявлявший, что проходил мимо гонок «богатых и успешных», сидеть будет как организатор.

    Донскому вменили организацию массового одновременного пребывания граждан, повлёкшую нарушение общественного порядка, и наказали административным арестом. В спецприёмник его отправили на 15 суток — это максимальный срок, предусмотренный первой частью статьи 20.2.2 КоАП.

    Аналогичные сроки получили Алексей и Сергей Хитровы. Как пишет ТАСС, ещё двоим назначили семь и восемь суток, в двух решениях суд правонарушение оценили в 10 суток ареста.

    Как ранее сообщала «Фонтанка», всего московская полиция задержала 107 человек, в числе которых оказался и основатель «Музея эротики» и по совместительству экс-мэр Архангельска Донской. Его представитель сообщала, что бывший градоначальник не участвовал в мероприятии, а просто проходил мимо.

    Несогласованные гонки в центре столицы владельцы дорогостоящих автомобилей собирались провести накануне. На машинах планировали поместить наклейки «Богатые и успешные», но автопробег сорвали полицейские. РИА Новости показывали Ferrari и Lamborghini, которые увезли на штрафстоянку.

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