Погуляли — посидите. Столичные гонки на Ferrari и Lamborghini закончились для экс-мэра Архангельска арестом

Таганский районный суд Москвы привлёк к административной ответственности бывшего мэра Архангельска Александра Донского 29 августа. Заявлявший, что проходил мимо гонок «богатых и успешных», сидеть будет как организатор.
Донскому вменили организацию массового одновременного пребывания граждан, повлёкшую нарушение общественного порядка, и наказали административным арестом. В спецприёмник его отправили на 15 суток — это максимальный срок, предусмотренный первой частью статьи 20.2.2 КоАП.
Аналогичные сроки получили Алексей и Сергей Хитровы. Как пишет ТАСС, ещё двоим назначили семь и восемь суток, в двух решениях суд правонарушение оценили в 10 суток ареста.
Как ранее сообщала «Фонтанка», всего московская полиция задержала 107 человек, в числе которых оказался и основатель «Музея эротики» и по совместительству экс-мэр Архангельска Донской. Его представитель сообщала, что бывший градоначальник не участвовал в мероприятии, а просто проходил мимо.
Несогласованные гонки в центре столицы владельцы дорогостоящих автомобилей собирались провести накануне. На машинах планировали поместить наклейки «Богатые и успешные», но автопробег сорвали полицейские. РИА Новости показывали Ferrari и Lamborghini, которые увезли на штрафстоянку.