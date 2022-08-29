Организатор гонки «богатых и успешных» в Москве получил 15 суток

Таганский суд Москвы арестовал на 15 суток организатора не состоявшегося несанкционированного автопробега элитных спорткаров Алексея Хитрова. Об этом 29 августа сообщает ТАСС.
Хитрова признали виновным по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка»). Сам фигурант себя виновным не считает, однако в содеянном раскаивается.
«Сбор был для предпринимателей, которые собирались отдыхать за городом на машинах. Вину не признаю. Я не мажор, я предприниматель. <…> Мы собрались в ресторане, на частной территории. Нашей задачей было собраться всем вместе и кто как хочет отправиться за город», — сказал Хитров в суде.
Несанкционированный автопробег дорогостоящих автомобилей должен был состояться в центре Москвы днем в воскресенье, участники мероприятия приехали, в том числе, на Ferrari, Lamborghini и Porsche. Однако планы сорвала полиция. Участников доставили в полицию для разбирательства, сообщалось, что среди задержанных был бывший мэр Архангельска Александр Донской.