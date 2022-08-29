    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, с-в

    760мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.09eur59.88
    Рейтинг миллиардеров СПбЧто будет с визами?Орел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Организатор гонки «богатых и успешных» в Москве получил 15 суток

    2557
    4 комментария

    Таганский суд Москвы арестовал на 15 суток организатора не состоявшегося несанкционированного автопробега элитных спорткаров Алексея Хитрова. Об этом 29 августа сообщает ТАСС.

    Хитрова признали виновным по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка»). Сам фигурант себя виновным не считает, однако в содеянном раскаивается.

    «Сбор был для предпринимателей, которые собирались отдыхать за городом на машинах. Вину не признаю. Я не мажор, я предприниматель. <…> Мы собрались в ресторане, на частной территории. Нашей задачей было собраться всем вместе и кто как хочет отправиться за город», — сказал Хитров в суде.

    Несанкционированный автопробег дорогостоящих автомобилей должен был состояться в центре Москвы днем в воскресенье, участники мероприятия приехали, в том числе, на Ferrari, Lamborghini и Porsche. Однако планы сорвала полиция. Участников доставили в полицию для разбирательства, сообщалось, что среди задержанных был бывший мэр Архангельска Александр Донской.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close