29.ru: В Москве полиция задержала экс-мэра Архангельска, он «проходил рядом» с местом автопробега люксовых автомобилей

В Москве в воскресенье, 28 августа, задержали бывшего мэра Архангельска Александра Донского. Он находился рядом с местом несанкционированного автопробега люксовых автомобилей. Об этом сообщает издание 29.ru.

Как рассказал представитель бывшего градоначальника и бизнесмена Донского, его задержали сотрудники полиции. По ее словам, мужчина находился рядом с местом, где должен был пройти несанкционированный автопробег люксовых автомобилей. Однако девушка отметила, что Донской не участвовал в мероприятии, а просто проходил мимо.

