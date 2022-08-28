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    29.ru: В Москве полиция задержала экс-мэра Архангельска, он «проходил рядом» с местом автопробега люксовых автомобилей

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    В Москве в воскресенье, 28 августа, задержали бывшего мэра Архангельска Александра Донского. Он находился рядом с местом несанкционированного автопробега люксовых автомобилей. Об этом сообщает издание 29.ru.

    Как рассказал представитель бывшего градоначальника и бизнесмена Донского, его задержали сотрудники полиции. По ее словам, мужчина находился рядом с местом, где должен был пройти несанкционированный автопробег люксовых автомобилей. Однако девушка отметила, что Донской не участвовал в мероприятии, а просто проходил мимо.

    По данным издания, бывшего мэра увезли в ОВД Таганское. Представитель уточнила, что его держат там с 10:30 утра.

    Накануне столичная полиция пресекла массовые гонки «богатых и успешных». Ferrari и Lamborghini отправились грустить на штрафстоянку.

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