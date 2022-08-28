Ferrari и Lamborghini грустят на штрафстоянке. В Москве полиция пресекла массовые гонки «богатых и успешных»

Владельцы дорогостоящих автомобилей собирались провести в центре Москвы гонки, пишет 28 августа ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Полиция не допустила проведение несогласованных гонок.
«Несколько десятков иномарок планировали проехать по центру столицы с наклейками «Богатые и успешные». Участников акции предупреждали о недопущении проведения данного мероприятия», — рассказали агентству.
Участники автопробега приехали в том числе на Ferrari, Lamborghini и Porsche, уточняет РИА Новости. «Богатых и успешных» обещали задержать и доставить в отделы полиции для привлечения к ответственности.
Сенатор Владимир Джабаров раскритиковал «московских мажоров на сверхдорогих автомобилях» за желание провести пробег во время спецоперации на Украине. «Вчерашние мальчишки — воины совершают геройские поступки, иногда ценой собственной жизни <...> Московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить «пробег» по столице. Позор!» — говорится в его Telegram-канале.
Он предложил отправить «богатых и успешных» на хозяйственные работы в тылу или устроить их санитарами в военных госпиталях.