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    Ferrari и Lamborghini грустят на штрафстоянке. В Москве полиция пресекла массовые гонки «богатых и успешных»

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    Владельцы дорогостоящих автомобилей собирались провести в центре Москвы гонки, пишет 28 августа ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Полиция не допустила проведение несогласованных гонок.

    «Несколько десятков иномарок планировали проехать по центру столицы с наклейками «Богатые и успешные». Участников акции предупреждали о недопущении проведения данного мероприятия», — рассказали агентству.

    Участники автопробега приехали в том числе на Ferrari, Lamborghini и Porsche, уточняет РИА Новости. «Богатых и успешных» обещали задержать и доставить в отделы полиции для привлечения к ответственности.

    Сенатор Владимир Джабаров раскритиковал «московских мажоров на сверхдорогих автомобилях» за желание провести пробег во время спецоперации на Украине. «Вчерашние мальчишки — воины совершают геройские поступки, иногда ценой собственной жизни <...> Московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить «пробег» по столице. Позор!» — говорится в его Telegram-канале.

    Он предложил отправить «богатых и успешных» на хозяйственные работы в тылу или устроить их санитарами в военных госпиталях.


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