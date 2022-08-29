Основателя «Музея эротики» и по совместительству экс-мэра Архангельска обвинили в нарушении порядка при автопробеге

Бывшего мэра Архангельска Александра Донского обвинили в нарушении порядка во время организации массового передвижения в общественных местах (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ) из-за автопробега люксовых автомобилей в Москве, который так и не состоялся. Об этом рассказывает 29 августа ТАСС со ссылкой на адвоката Донского Романа Суровегина.
Экс-мэра доставили в Таганский суд Москвы, куда поступил административный протокол.
Несанкционированный автопробег дорогостоящих автомобилей должен был состояться в центре Москвы днем в воскресенье, участники мероприятия приехали, в том числе, на Ferrari, Lamborghini и Porsche.
Планы «богатых и успешных» сорвала полиция. Участников доставили в полицию для разбирательства, сообщалось, что среди задержанных был бывший мэр Архангельска Александр Донской.
Донской известен не только как бывший глава Архангельска, но и как владелец музеев развлекательного характера. Например, Донскому принадлежит «Музей эротического искусства» в Москве, в котором, в свою очередь, находятся лабиринт страха, музей шаров и зеркальный лабиринт. По данным СПАРК, экс-мэр владеет ООО «Перспектива 2070» и товарными знаками «Зеркальный лабиринт», «Музей эротики» и «Бей посуду!», антистрессовым аукционом».