В Багдаде все неспокойно. В Ираке штурмовали правительство и стреляли

Протесты охватили Багдад 29 августа после заявления влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра об уходе из политики. Это стало еще одним ударом по стране, которая находится в самом глубоком политическом кризисе со времен свержения Саддама Хусейна.



Блок «Ас-Сайирун» во главе с ас-Садром получил большинство мандатов на последних выборах в октябре прошлого года, однако иракские политики так и не сумели договориться и сформировать правительство, в том числе назначить нового премьер-министра. Переговоры оказались в тупике.

