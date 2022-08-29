В Багдаде все неспокойно. В Ираке штурмовали правительство и стреляли

Протесты охватили Багдад 29 августа после заявления влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра об уходе из политики. Это стало еще одним ударом по стране, которая находится в самом глубоком политическом кризисе со времен свержения Саддама Хусейна.
Блок «Ас-Сайирун» во главе с ас-Садром получил большинство мандатов на последних выборах в октябре прошлого года, однако иракские политики так и не сумели договориться и сформировать правительство, в том числе назначить нового премьер-министра. Переговоры оказались в тупике.
Протесты вспыхнули в конце июля. Садристы требовали роспуска парламента и назначения даты новых выборов. 30 июля сторонники ас-Садра штурмом взяли парламент, чтобы помешать назначению нового премьер-министра. 1 августа на фоне беспорядков в Багдад ввели войска.
А 29 августа произошла очередная эскалация, когда ас-Садр объявил об уходе из политики и «прекращении работы всех основных учреждений» сторонников его движения. Несколькими днями ранее имам заявил, что «все партии, включая его собственную, должны отказаться от государственных должностей, чтобы помочь разрешить многомесячный политический кризис».
Как сообщает канал Al Jazeera, после решения своего лидера, садристы вновь вышли на акции протеста, они заполонили правительственную «зеленую зону» и взяли штурмом Дворец республики (штаб-квартиру правительства). Сотни человек прорвались внутрь здания.
Силовикам удалось вытеснить демонстрантов, применялся слезоточивый газ, сообщалось о стрельбе. В результате столкновений, как передает Sky News Arabia, погибли два человека, еще 19 получили ранения. Власти смогли восстановить контроль над дворцом.
Командование иракской армии объявило о введении комендантского часа по всей стране с 19:00 мск до «специального распоряжения», закрыт въезд в Багдад.
30 августа Верховный суд Ирака должен рассмотреть иск сторонников ас-Садра о роспуске парламента.