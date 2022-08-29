Бастрыкин не помог. Суд отказался признать незаконным заключение КГИОП по дому Лапина

Куйбышевский районный суд Петербурга отказался признать незаконным положительное заключение комитета по охране памятников о проекте реконструкции дома Лапина на Рижском проспекте. Об этом 29 августа сообщает объединенная пресс-служба судов города. Градозащитники же считают проект фактическим сносом исторического здания с новым строительством.

Олег Мухин и Роман Тимофеев пытаются признать незаконным в суде заключение комитета от 1 сентября 2021 года по «эскизному проекту реконструкции исторического здания под многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» по адресу: Рижский проспект, 26а. Это доходный дом Лапина 1840 года постройки, в отношении которого КГИОП выдал положительное заключение. В рамках судебного процесса комитет пояснил, что по этажности, конфигурации и объему здание не соответствует тому, которое было на этом месте до 1917 года (здания до 1917 года включительно являются историческими).



Застройщиком выступает ООО «Цесма». В компании «Фонтанке» прокомментировали ситуацию: «В соответствии с законодательством и обеспечительными мерами суда никаких действий в отношении объекта производить не планируется».

Напомним, что обеспечительные меры в виде запрета «Цесме» и компании «СК Прайд» сносить здания по Рижскому пр., 26а, сохраняются до вступления решения суда в законную силу. Мухин, в свою очередь, подтвердил редакции, что истцы обжалуют решение первой инстанции.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после решения суда поручил центральному аппарату продолжить следственные действия в рамках уголовного дела о сносе исторических домов в городе, в том числе и по дому Лапина, а также ускорить производство назначенной экспертизы для установления исторической значимости этого здания.

Кроме того, ведомство подчеркнуло, что дом Лапина уже имеет статус вещественного доказательства по делу. Таким образом, законодательство требует обеспечения сохранности здания до принятия окончательного процессуального решения по уголовному делу. В мае 2022 года Госстройнадзор отказался принять уведомление о сносе дома Лапина от застройщика. В службе поясняли: в случае если речь идет о сносе и новом строительстве, до начала демонтажных работ необходимо получить разрешение на строительство. В настоящее время на сайте ведомства информация о выданном по этому адресу разрешении на строительство отсутствует. Застройщик тогда же прокомментировал, что ожидает получение этого документа.

