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    Коляску с младенцем нашли ночью на юге Петербурга. Мать ребенка ищут второй день

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    2 комментария

    Брошена или забыта? Такой дилеммой мучаются сотрудники полиции Красносельского района после того, как нашли в ночи коляску с малышкой.

    Сообщение о том, что у дома 82, корпус 3, по проспекту Маршала Казакова в коляске надрывно плачет младенец и никого из взрослых рядом нет, поступило в полицию за 20 минут по полуночи 27 августа, стало известно «Фонтанке» 29 августа.

    Прибывший на место наряд нашел в люльке малышку и вызвал скорую. Девочку, на вид около года, увезли в больницу в удовлетворительном состоянии.

    Мать ребенка до настоящего момента не найдена.

    По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.

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