Коляску с младенцем нашли ночью на юге Петербурга. Мать ребенка ищут второй день

Брошена или забыта? Такой дилеммой мучаются сотрудники полиции Красносельского района после того, как нашли в ночи коляску с малышкой.
Сообщение о том, что у дома 82, корпус 3, по проспекту Маршала Казакова в коляске надрывно плачет младенец и никого из взрослых рядом нет, поступило в полицию за 20 минут по полуночи 27 августа, стало известно «Фонтанке» 29 августа.
Прибывший на место наряд нашел в люльке малышку и вызвал скорую. Девочку, на вид около года, увезли в больницу в удовлетворительном состоянии.
Мать ребенка до настоящего момента не найдена.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.