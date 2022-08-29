Коляску с младенцем нашли ночью на юге Петербурга. Мать ребенка ищут второй день

Брошена или забыта? Такой дилеммой мучаются сотрудники полиции Красносельского района после того, как нашли в ночи коляску с малышкой.



Сообщение о том, что у дома 82, корпус 3, по проспекту Маршала Казакова в коляске надрывно плачет младенец и никого из взрослых рядом нет, поступило в полицию за 20 минут по полуночи 27 августа, стало известно «Фонтанке» 29 августа.



Прибывший на место наряд нашел в люльке малышку и вызвал скорую. Девочку, на вид около года, увезли в больницу в удовлетворительном состоянии.

