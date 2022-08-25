Прокуратура отменила возбуждение дела о сносе особняка Салтыковой, а СК возбудил новое

Зампрокурора Петербурга отменил постановление о возбуждении уголовного дела о сносе дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской, 51. Следственный комитет обжаловал решение и снова возбудил дело по указанию главы СК Александра Бастрыкина, сообщает 25 августа пресс-служба ведомства.

«В связи с отменой заместителем прокурора г. Санкт-Петербурга постановления о возбуждении уголовного дела, связанного с демонтажем особняка Салтыковой, указанное решение обжаловано вышестоящему прокурору. По указанию председателя СК России повторно возбуждено уголовное дело по указанному факту», — говорится на сайте СК.



Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о сносе флигелей дома Салтыковой в Петербурге 16 августа, после избиения у здания градозащитника и журналиста Олега Мухина, который пришел проводить одиночный пикет против сноса.

«В рамках расследования уголовного дела о нападении на градозащитника Олега Мухина во время видеосъёмки работ по демонтажу особняка Е. П. Салтыковой задержан еще один подозреваемый, с ним работают следователи, в суд направлено ходатайство о его аресте», — сообщает ведомство.



Первый обвиняемый, Николай Марков, пока находится под запретом совершения определенных действий, хотя следствие просило отправить его в СИЗО. Бастрыкин дал указание снова инициировать его арест. «В случае повторного отказа судом в заключении под стражу этого лица глава ведомства поручил подчиненным доложить о причинах такого решения», –– уточняется на сайте Следственного комитета.

Накануне глава СК лично прибыл в Петербург и приехал к зданию на Большой Морской улице. Оттуда он увез для разговора Владимира Тырышкина, предпринимателя в области строительства и экс-владельца ООО «Северная земельная компания» — инвестора, который по соглашению со Смольным реализует проект гостиницы на месте дворовых флигелей.

