Путин потребовал не допустить коммерческой застройки и разбазаривания в заповедниках

При развитии охраняемых природных зон необходимо не допустить их коммерческой застройки и разбазаривания. Об этом в ходе совещания по вопросам ликвидации лесных пожаров в России 24 августа заявил президент страны Владимир Путин.



«Я вас прошу обратить внимание на то, чтобы мы не создали каких-то правовых лазеек для того, чтобы кто-то мог использовать их (природоохранные зоны. — Прим. ред.) для коммерческой застройки и последующего разбазаривания этих особо охраняемых территорий и распродажи этих территорий. Над этим обязательно надо подумать», — приводит слова Путина ТАСС.

