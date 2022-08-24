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    Путин потребовал не допустить коммерческой застройки и разбазаривания в заповедниках

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    16 комментариев

    При развитии охраняемых природных зон необходимо не допустить их коммерческой застройки и разбазаривания. Об этом в ходе совещания по вопросам ликвидации лесных пожаров в России 24 августа заявил президент страны Владимир Путин.

    «Я вас прошу обратить внимание на то, чтобы мы не создали каких-то правовых лазеек для того, чтобы кто-то мог использовать их (природоохранные зоны. — Прим. ред.) для коммерческой застройки и последующего разбазаривания этих особо охраняемых территорий и распродажи этих территорий. Над этим обязательно надо подумать», — приводит слова Путина ТАСС.

    Соответствующее поручение он дал министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову.

    Также глава государства назвал очень важным вопросом создание единого центра по борьбе с пожарами.

    Путин подчеркнул, что у профильных ведомств для реагирования на возникновение природных пожаров предусмотрены все необходимые средства, силы и ресурсы. «Здесь просто нет никаких проблем — всё заранее предусмотрено, и в наличии всё есть. Вопрос только в организации работы», — заметил президент (цитата по РИА Новости).

    Напомним, в ходе того же совещания с Путиным глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что ситуация с лесными пожарами в Центральном федеральном округе связана не только с погодными условиями, но и с поджогами.

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    Комментарии 16

    nalchik1124 Авг 2022 в 16:23
    Пропал калабуховский дом...
    +0−0
    OttoVonNasmorck24 Авг 2022 в 15:05
    "Не играть, не пить, не воровать... без меня"— х/ф «Джентльмены удачи»
    +5−0
    25267490124 Авг 2022 в 15:01
    Почему0то вспомнились дворцы Путина и Гундяева в Геленджике?
    +6−0
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