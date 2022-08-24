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    Глава Минприроды: Одной из причин лесных пожаров стали поджоги

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    6 комментариев

    Ситуация с лесными пожарами в Центральном федеральном округе связана не только с погодными условиями, но и с поджогами. Об этом 24 августа заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «То, что происходит в Центральном федеральном округе, вызвано не только сухими грозами, жаркой погодой и отсутствием осадков, есть факты поджогов», — сказал он (цитата по ТАСС).

    По словам главы ведомства, случаи поджогов зафиксированы и в Рязанской области.

    Недавно стало известно, что рязанский лесной пожар идет в сторону Подмосковья. Ранее сообщалось, что площадь рязанских пожаров за сутки выросла на четверть, мэр Москвы Собянин показал видео, где из-за дыма не видно соседних деревьев.

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    Комментарии 6

    altnec24 Авг 2022 в 14:25
    Кстати, про дом уточек, там ничего и не дымит.
    +0−0
    Инкогнито202124 Авг 2022 в 13:35
    Навальный виноват!!! И Обама
    +1−0
    DEMOMON24 Авг 2022 в 13:24
    Кто-то сомневался?
    +0−0
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