Глава Минприроды: Одной из причин лесных пожаров стали поджоги

Ситуация с лесными пожарами в Центральном федеральном округе связана не только с погодными условиями, но и с поджогами. Об этом 24 августа заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.



«То, что происходит в Центральном федеральном округе, вызвано не только сухими грозами, жаркой погодой и отсутствием осадков, есть факты поджогов», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам главы ведомства, случаи поджогов зафиксированы и в Рязанской области.