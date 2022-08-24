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    Площадь рязанских пожаров за сутки выросла на четверть, Собянин показал видео, где из-за дыма не видно соседние деревья

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    2 комментария
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    Площадь лесных пожаров в Рязанской области за минувшие сутки выросла примерно на четверть, до 11,7 тысячи га, сообщает 24 августа РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

    «На 07:00 среды площадь всех очагов лесных пожаров в Рязанской области составляет 11 716 гектаров, на 10:00 вторника она была 9 469 гектаров. Таким образом, рост почти 24 процента», — сказал собеседник агентства.

    По данным ТАСС, в регионе действуют шесть очагов пожаров, два из них локализованы, угрозы населённым пунктам нет. Эвакуированы жителей деревни Ольгино и поселка Голованово. В тушении участвуют более 9,5 тысячи человек и 2,5 тысячи единиц техники, включая 15 воздушных судов. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

    Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал фотографии и видео тушения. По его словам, на отсечении очагов работает тяжёлая техника.

    Утром 24 августа в Москве и Подмосковье восходящее солнце из-за смога было красным. По прогнозам синоптиков, 25–26 августа ветер в столичном регионе поменяет направление и дыма от пожаров станет меньше. При этом аномальная жаркая погода сохранится до следующей недели.

    Тем временем смог от рязанских пожаров накрыл и Владимир, пишут местные СМИ.

    Накануне Рослесхоз в телеграм-канале опубликовал карту тушения лесных пожаров в Рязанской области.

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    Первый лесной пожар в Рязанской области произошел 7 августа, второй — через день, позже пожары разрослись. 17 августа запах гари и смог из-за природных пожаров в регионе появился в Москве и некоторых областях Центрального федерального округа. В трех районах Рязанской области введен режим ЧС.

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    Комментарии 2

    кузенька24 Авг 2022 в 11:51
    с техникой из Москвы справятся. Жалко что в регионах нет опции привезти московскую технику
    +0−0
    25267490124 Авг 2022 в 11:36
    Леса России Путин приравнял к нацистам.
    +0−0
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