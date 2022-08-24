Площадь рязанских пожаров за сутки выросла на четверть, Собянин показал видео, где из-за дыма не видно соседние деревья

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за минувшие сутки выросла примерно на четверть, до 11,7 тысячи га, сообщает 24 августа РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«На 07:00 среды площадь всех очагов лесных пожаров в Рязанской области составляет 1
По данным ТАСС, в регионе действуют шесть очагов пожаров, два из них локализованы, угрозы населённым пунктам нет. Эвакуированы жителей деревни Ольгино и поселка Голованово. В тушении участвуют более 9,5 тысячи человек и 2,5 тысячи единиц техники, включая 15 воздушных судов. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал фотографии и видео тушения. По его словам, на отсечении очагов работает тяжёлая техника.
Утром 24 августа в Москве и Подмосковье восходящее солнце из-за смога было красным. По прогнозам синоптиков, 25–26 августа ветер в столичном регионе поменяет направление и дыма от пожаров станет меньше. При этом аномальная жаркая погода сохранится до следующей недели.
Тем временем смог от рязанских пожаров накрыл и Владимир, пишут местные СМИ.
Накануне Рослесхоз в телеграм-канале опубликовал карту тушения лесных пожаров в Рязанской области.