Рязанский лесной пожар идет в сторону Подмосковья

Лесной пожар Рязанской области распространяется в сторону Шатурского района Московской области. Об этом 24 августа рассказал директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев, передает ТАСС.

«На сегодняшний день [пожар] распространяется, еще раз повторю, в сторону Шатурского района Московской области. То есть не к границе Владимирской области, а на северо-запад», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам борьбы с пожарами заявил, что в некоторых регионах европейской части РФ сложная ситуация из-за аномальных погодных условий. Он упомянул в том числе и Рязанскую область.

