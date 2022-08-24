Рязанский лесной пожар идет в сторону Подмосковья

Лесной пожар Рязанской области распространяется в сторону Шатурского района Московской области. Об этом 24 августа рассказал директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев, передает ТАСС.
«На сегодняшний день [пожар] распространяется, еще раз повторю, в сторону Шатурского района Московской области. То есть не к границе Владимирской области, а на северо-запад», — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам борьбы с пожарами заявил, что в некоторых регионах европейской части РФ сложная ситуация из-за аномальных погодных условий. Он упомянул в том числе и Рязанскую область.
«Учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек, другие факторы — практически по всему континенту идёт сложно, требует привлечения масштабных ресурсов. Не обошло стороной это природное бедствие и нас, Россию», — сказал глава государства (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее стало известно, что площадь рязанских пожаров за сутки выросла на четверть, Собянин показал видео, где из-за дыма не видно соседние деревья.