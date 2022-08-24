    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 28

    3 м/с, южн

    767мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.9eur59.33
    Задержан РойзманЧастные школы дорожают«Операция «Освобождение»Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Рязанский лесной пожар идет в сторону Подмосковья

    1282
    2 комментария

    Лесной пожар Рязанской области распространяется в сторону Шатурского района Московской области. Об этом 24 августа рассказал директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев, передает ТАСС.

    «На сегодняшний день [пожар] распространяется, еще раз повторю, в сторону Шатурского района Московской области. То есть не к границе Владимирской области, а на северо-запад», — сказал он.

    Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам борьбы с пожарами заявил, что в некоторых регионах европейской части РФ сложная ситуация из-за аномальных погодных условий. Он упомянул в том числе и Рязанскую область.

    «Учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек, другие факторы — практически по всему континенту идёт сложно, требует привлечения масштабных ресурсов. Не обошло стороной это природное бедствие и нас, Россию», — сказал глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

    Ранее стало известно, что площадь рязанских пожаров за сутки выросла на четверть, Собянин показал видео, где из-за дыма не видно соседние деревья.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    27564035624 Авг 2022 в 14:03
    Когда до Москвы дойдет, само потухнет. Там сплошной бетон и асфальт.
    +0−0
    Инкогнито202124 Авг 2022 в 12:55
    Москва по ком звонят твои колокола???
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close