Российский аналог «Википедии» перестал работать в день запуска

О начале работы проекта рассказал в своем телеграм-канале зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин: «То, о чем мы говорили так давно, наконец-то случилось: в Рунете появилась своя универсальная энциклопедия, которая работает на wiki-движке, но не зависит от политики, насаждаемой фондом "Викимедиа"».

По его словам, авторы проекта будут переносить на сайт контент «Русской википедии», «очищая статьи от пропаганды и вредоносного контента». «Любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться», — уточнил депутат.



Авторы «Руниверсалиса» заявляли, что проект ставит в приоритет традиционные ценности: «На практике это означает, что для описания, например, гомосексуализма редакторы будут исходить не из того, что записано в поддавшихся давлению ЛГБТ-лобби западных научных журналах (как это делают в «Википедии», навязывая пропаганду гомосексуальности как «нормы»), а из традиционных представлений об отношениях между мужским и женским полом».

