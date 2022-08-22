«Ночь света» покажет в Гатчине световой балет на воде и посадит актёров в бочки

Фото: vk.com/gatchinanights Поделиться Поделиться





«Ночь света» в Гатчине в этом году продлится три дня. В Дворцовом парке 25, 26, 27 августа появятся три десятка световых инсталляций, проекций и «порталов» в разные измерения. Тема года — коммуникация и умение слышать и понимать.

По парку предлагается пройти по маршруту через аллеи и последовательно осмотреть все «чудеса». Одно из них — площадка уличного перформанса и светозвуковой скульптуры «Диогены». Фигура, сотканная из лучей, будет расти и крепчать тем больше, чем ближе подойдет зритель. Одновременно с этим на точке окажутся четыре актёра «Театра Имени Которого Нельзя Называть». Каждый из них на время станет последователем философа Диогена, путешествующим, не выходя из бочки. Участники шоу собираются постигать смысл бытия и иногда просить о помощи зрителей.



Античная тематика прослеживается и в проекционном спектакле компании Smartlight: на воде в парке под музыку Равеля развернется история, вдохновленная «Дафнисом и Хлоей». «Цифровой балет» — это путешествие в пространстве легенд и снов, где пастух и пастушка могут влюбляться друг в друга снова и снова.

Инсталляция, для качественной работы которой потребуется объединить силы зрителей, — «Fireball» авторства медиахудожника Тараса Машталира. Большое ядро — то ли скопление светлячков, то ли солнце — по задумке, излучает тепло и разгорается сильнее с каждым новым прикосновением. Момент, когда шар засветится максимально ярко, станет видимым манифестом «силы и сплоченности людей».



Среди других авторских работ на фестивале особенно интересен «Маяк» Дениса Одинга — ключевого персонажа питерского рейв-движения 1990-х, сооснователя бункерного клуба «Тоннель» — некогда культового места для любителей техно. Инсталляция Одинга для «Ночи света» должна стать физическим и метафорическим ориентиром для всех, кто окажется в парке после захода солнца.

Фестиваль световых работ и видеомэппинга пройдет уже в четвёртый раз. Среди приглашённых авторов — лидеры сферы, например студия ILLUMINARIUM3000. Она создавала 3D-проекции для Большого театра, Эрмитажа и Дворца парламента в Бухаресте.



Представления все три дня будут проходить с 21:00 до 03:00. Вход на праздник по билетам (6+). Подробности — на сайте музея-заповедника «Гатчина» и в социальных сетях.

Ольга Минеева

