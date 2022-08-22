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    ФСБ: Убийство Дарьи Дугиной раскрыто

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    Убийство Дарьи Дугиной

    Стало известно, когда и где пройдет прощание с Дарьей Дугиной

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    Прощание с погибшей в Подмосковье Дарьей Дугиной пройдет в телецентре «Останкино» 23 августа. Об этом сообщили в эфире Первого канала.

    «Прощание с Дарьей Дугиной состоится в телецентре «Останкино» 23 августа. О времени будет сообщено дополнительно», — сказано на сайте.

    Тем временем предполагаемую исполнительницу убийства журналистки планируют объявить в розыск с целью выдачи России, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    В понедельник, спустя два дня после убийства, в ФСБ отчитались, что раскрыли резонансное преступление. По данным ведомства, заказчиками были украинские спецслужбы, а исполнительницей — женщина 1979 года рождения. В спецслужбе рассказали, что предполагаемая убийца приехала в Россию со своей 12-летней дочерью и следила за журналисткой на Mini Cooper. В день покушения они приехали на фестиваль «Традиция», где выступала Дугина, а на следующий день после управляемого подрыва машины журналистки они уехали через Псков в Эстонию.

    Александр и Дарья Дугины 20 августа возвращались с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 9 вечера в автомобиле, за рулем которого находилась 29-летняя дочь философа и политолога, сработало взрывное устройство. Дарья Дугина погибла на месте.

    Дарья Дугина окончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для телеканалов RT и «Царьград». После поездки в Донбасс Дугину внесла в санкционные списки Великобритания. Подробнее о том, чем известны Дугина и её отец, в материале «Фонтанки».

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