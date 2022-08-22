Стало известно, когда и где пройдет прощание с Дарьей Дугиной

Прощание с погибшей в Подмосковье Дарьей Дугиной пройдет в телецентре «Останкино» 23 августа. Об этом сообщили в эфире Первого канала.
«Прощание с Дарьей Дугиной состоится в телецентре «Останкино» 23 августа. О времени будет сообщено дополнительно», — сказано на сайте.
Тем временем предполагаемую исполнительницу убийства журналистки планируют объявить в розыск с целью выдачи России, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В понедельник, спустя два дня после убийства, в ФСБ отчитались, что раскрыли резонансное преступление. По данным ведомства, заказчиками были украинские спецслужбы, а исполнительницей — женщина 1979 года рождения. В спецслужбе рассказали, что предполагаемая убийца приехала в Россию со своей 12-летней дочерью и следила за журналисткой на Mini Cooper. В день покушения они приехали на фестиваль «Традиция», где выступала Дугина, а на следующий день после управляемого подрыва машины журналистки они уехали через Псков в Эстонию.