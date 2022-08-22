Стало известно, когда и где пройдет прощание с Дарьей Дугиной

Прощание с погибшей в Подмосковье Дарьей Дугиной пройдет в телецентре «Останкино» 23 августа. Об этом сообщили в эфире Первого канала.



«Прощание с Дарьей Дугиной состоится в телецентре «Останкино» 23 августа. О времени будет сообщено дополнительно», — сказано на сайте.



Тем временем предполагаемую исполнительницу убийства журналистки планируют объявить в розыск с целью выдачи России, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

