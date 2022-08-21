Ласкают слух: 10 самых притягательных женских имен, по мнению российских мужчин (может, ваше среди них)

Выясняем, какие женские имена больше всего нравятся российским мужчинам Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





Получая имя при рождении, мы даже не догадываемся, что, возможно, это ключ к тому, какой жизненный путь нас ждет. Одни проходят его легко и непринужденно, а другим приходится много стараться, а препятствия всё не заканчиваются. Наши коллеги из MarieClaire изучили список самых желанных женских имен в России и мире.

По информации ЗАГСа Москвы, за 2021 год москвичи чаще всего называли девочек София, Мария, Анна, Алиса и Ева. Говорят, что этот рейтинг практически каждый год остается неизменным. Необычные имена в 2021 тоже были в цене, в столице живут Апполонии, Марселины, Августины, Земфиры, Лолиты, Мэри, Терезы, Мальвины, Ариэли, Медеи, Электры и даже Музы.

Но тренды на имена среди молодых родителей точно не означают, что эти имена нравятся противоположному полу. Есть мнение, что на чувственность имени влияет последовательность букв и сочетание звуков. Эта теория гласит, что обладательницы имен, в которых встречаются «аи», «ео», «иа» и другие связки гласных, воспринимаются окружающими как привлекательные, артистичные и творческие натуры.

А вот если в имени женщины есть буквы «ж», «дж», «нн», «лл», «мм» — это должна быть очень эмоциональная натура. Одна «л», напротив, указывает на мягкость. Открытые слоги в именах, которые заканчиваются на букву «а» или «о», также повышают сексуальный заряд имени. Наверное, самое крупное мировое исследование на эту тему было организовано Лорой Ваттенберг, основательницей онлайн-платформы Baby Name Wizard, помогающей родителям подобрать имя для ребенка. Эксперимент длился целых 5 лет, за это время в нём приняли участие тысячи пользователей Сети. Согласно опросу, мужчины чаще всего выделяют среди остальных женщин с именами Скарлетт, Николетт, Наталья, Анаис, Паулина, Алессандра, Шанель, Сорайа, Адриана и Джулиана.

В нашей стане тоже есть свой рейтинг самых сексуальных женских имен. Два с половиной месяца российские социологи опрашивали мужчин, какие имена им кажутся наиболее привлекательными — всего были записаны ответы 50 000 человек. В лидерах рейтинга — Екатерина, Анастасия и Виктория. В десятку самых сексуальных женских имен, по мнению российских мужчин, также вошли: Мария, Елена, Наталья, Татьяна, Валентина, Ксения и Ирина.

Семейный клинический психолог и сексолог Инна Паустовская объясняет — сексуальными люди считают имена, которые имеют сильные ассоциации.

— Часто мужчины считают сексуальными героинь мультфильмов, кино. Порой увиденный еще в детстве сказочный персонаж западает в душу, и многие проецируют, ищут черты девочек с голубого экрана в реальной жизни. Так как мы ведем речь о российских мужчинах, то им близки известные героини сказок: Настеньки, Аленушки, — говорит эксперт. — Все мы знаем Елену Прекрасную, но еще больше мужчинам ближе образ Аленушки. Для русского человека это девушка кроткая и нежная, за которой хочется ухаживать, заботиться о ней. Поэтому, встречая Алену, мужчина старается явить свои лучшие качества, — рассуждает психолог

— Катерина — это про «расцветали яблони и груши, выходила на берег Катюша». Во многих поколениях оно ассоциируется с верностью. Близкое, родное, патриотичное и значимое. В первую очередь потому, что «Катюша любовь сбережет» и дождется, — поясняет эксперт. А вот замысловатые имена, которые часто милы женщинам, — Анжелики, Виталины, Изольды, у мужчин вызывают страх, а не сексуальное желание. — Такие витиеватые имена всегда порождают опасение ошибиться, и будет скандал. Такое имя как сложная прическа у женщины. Если ее повредить, то будет целая катастрофа. А мужчина любит просто обнять и не переживать за прическу. Подобное имя — это дистанцирование. Свои люди называют уменьшительно-ласкательно и упрощают. Если мы хотим сближаться, а не выстраивать дистанцию, то имена должны быть менее замысловатыми, душевными, — заключила психолог.

Мужчины, развейте наши сомнения, какие имена вам кажутся наиболее привлекательными и приятными? Простые имена: Катюша, Леночка, Ксения Люблю необычные. Вроде Августины, Василины или даже Электры Нравятся имена на западный манер. Джулия, например Зависит от человека, не обращаю на это внимание Здесь нет такого имени, которое мне мило, напишу в комментариях Я женщина, хочу посмотреть ответы