Ласкают слух: 10 самых притягательных женских имен, по мнению российских мужчин (может, ваше среди них)

Получая имя при рождении, мы даже не догадываемся, что, возможно, это ключ к тому, какой жизненный путь нас ждет. Одни проходят его легко и непринужденно, а другим приходится много стараться, а препятствия всё не заканчиваются. Наши коллеги из MarieClaire изучили список самых желанных женских имен в России и мире.
По информации ЗАГСа Москвы, за 2021 год москвичи чаще всего называли девочек София, Мария, Анна, Алиса и Ева. Говорят, что этот рейтинг практически каждый год остается неизменным. Необычные имена в 2021 тоже были в цене, в столице живут Апполонии, Марселины, Августины, Земфиры, Лолиты, Мэри, Терезы, Мальвины, Ариэли, Медеи, Электры и даже Музы.
Но тренды на имена среди молодых родителей точно не означают, что эти имена нравятся противоположному полу. Есть мнение, что на чувственность имени влияет последовательность букв и сочетание звуков. Эта теория гласит, что обладательницы имен, в которых встречаются «аи», «ео», «иа» и другие связки гласных, воспринимаются окружающими как привлекательные, артистичные и творческие натуры.
А вот если в имени женщины есть буквы «ж», «дж», «нн», «лл», «мм» — это должна быть очень эмоциональная натура. Одна «л», напротив, указывает на мягкость. Открытые слоги в именах, которые заканчиваются на букву «а» или «о», также повышают сексуальный заряд имени.
Наверное, самое крупное мировое исследование на эту тему было организовано Лорой Ваттенберг, основательницей онлайн-платформы Baby Name Wizard, помогающей родителям подобрать имя для ребенка. Эксперимент длился целых 5 лет, за это время в нём приняли участие тысячи пользователей Сети. Согласно опросу, мужчины чаще всего выделяют среди остальных женщин с именами Скарлетт, Николетт, Наталья, Анаис, Паулина, Алессандра, Шанель, Сорайа, Адриана и Джулиана.
В нашей стане тоже есть свой рейтинг самых сексуальных женских имен. Два с половиной месяца российские социологи опрашивали мужчин, какие имена им кажутся наиболее привлекательными — всего были записаны ответы
Семейный клинический психолог и сексолог Инна Паустовская объясняет — сексуальными люди считают имена, которые имеют сильные ассоциации.
— Часто мужчины считают сексуальными героинь мультфильмов, кино. Порой увиденный еще в детстве сказочный персонаж западает в душу, и многие проецируют, ищут черты девочек с голубого экрана в реальной жизни. Так как мы ведем речь о российских мужчинах, то им близки известные героини сказок: Настеньки, Аленушки, — говорит эксперт. — Все мы знаем Елену Прекрасную, но еще больше мужчинам ближе образ Аленушки. Для русского человека это девушка кроткая и нежная, за которой хочется ухаживать, заботиться о ней. Поэтому, встречая Алену, мужчина старается явить свои лучшие качества, — рассуждает психолог
— Катерина — это про «расцветали яблони и груши, выходила на берег Катюша». Во многих поколениях оно ассоциируется с верностью. Близкое, родное, патриотичное и значимое. В первую очередь потому, что «Катюша любовь сбережет» и дождется, — поясняет эксперт.
А вот замысловатые имена, которые часто милы женщинам, — Анжелики, Виталины, Изольды, у мужчин вызывают страх, а не сексуальное желание.
— Такие витиеватые имена всегда порождают опасение ошибиться, и будет скандал. Такое имя как сложная прическа у женщины. Если ее повредить, то будет целая катастрофа. А мужчина любит просто обнять и не переживать за прическу. Подобное имя — это дистанцирование. Свои люди называют уменьшительно-ласкательно и упрощают. Если мы хотим сближаться, а не выстраивать дистанцию, то имена должны быть менее замысловатыми, душевными, — заключила психолог.