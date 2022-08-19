Цены на финский шенген улетели в космос. На рынок виз вышли перекупщики и программисты

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После решения правительства Финляндии урезать число туристических виз для россиян цены на их оформление выросли в шесть раз от номинала. Тем, кто не готов переплачивать, предлагают ждать до весны — без всяких гарантий.

«Срочно!!! Есть место на завтра на финскую визу!!! 28 000 руб . Документы до 14», — появилось объявление в одном из телеграм-каналов, посвященных путешествиям. Цена — в шесть раз дороже официальной стоимости финского шенгена. Но, как сообщил корреспонденту «Фонтанки» автор объявления, лот улетел мгновенно.

Агентства, специализирующиеся на помощи в оформлении виз, признают, что на фоне заявлений финских властей о сокращении выдачи туристических виз спрос на шенген взлетел. В результате услуга по оформлению, еще недавно доступная любому желающему, стала предельно эксклюзивной.

Уже с 1 сентября число доступных слотов для туристических виз Финляндии сократится в 10 раз, говорится в сообщении финского МИД. Всего россиянам будут доступны только 500 временных интервалов в день (сейчас около 1 000). Но только 20 % из них будут отведены на туристические визы. Остальные 400 — на другие цели.

Из-за новых правил ожидание записи на подачу заявления на финскую визу значительно увеличится. Сейчас, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Петербурге ожидание визы при оформлении через туроператоров занимает 2,5 месяца. В новых условиях, если повезет, процесс получения финской визы будет занимать 4–5 месяцев.

Записаться самостоятельно практически нереально. Свободные «окошки» на август разлетелись еще в начале июля, в середине месяца поймать талончик на вип-подачу считалось редкой удачей. Слотов на сентябрь пока нет. «Фонтанка» направила в финское консульство запрос относительно сроков их появления, но на момент публикации ответа не получила.



Места, которыми торгуют в Интернете, — это чаще всего слоты для агентской подачи. У специализированных аккредитованных посредников, которые носят в визовый центр документы пакетами, есть возможность оперативно поменять заявителя, если вдруг кто-то отменяет запись. Если самостоятельно найти замену не удается, такие компании делятся «окошками» с коллегами за определенную комиссию.



«Один клиент очень хотел визу, приносит документы, а прописка в другой области. В таком случае возможна только личная подача, но не через агента. В итоге место освободилось, кинули на продажу — и сразу забрали», — рассказала «Фонтанке» тревел-агент, разместившая объявление о слоте на завтра. На вопрос, почему так дорого, если сама по себе финская виза стоит около 4,5 тысячи рублей, ответ прост — дефицит. «Визу хотят все, так что [агентства] перепродают [слоты], зарабатывают на этом», — рассказывает она. Зато это «под ключ», включая заполнение анкеты и страховку. Нужно только принести фото и потом сдать отпечатки пальцев в назначенное время.



В сентябре из-за уменьшения количества слотов цена, вероятно, вырастет и составит 35–40 тысяч рублей. Число слотов уменьшится не только для индивидуальных заявлений, но и для агентов, говорит собеседник «Фонтанки».

Центры, предоставляющие услуги по оформлению виз, сейчас предлагают клиентам две опции — дорого и сейчас, либо по обычной цене, но когда-нибудь потом и без гарантии. К примеру, в компании «Инпредсервис», на сайте которой сделать визу «под ключ» обещают за 6 800 рублей , сразу предупреждают: «весна в лучшем случае». Март это будет или май, посредник сказать не берется, и гарантии, что виза в принципе будет, не даёт. Но в таком случае клиенту вернут деньги. Радует одно: сразу сдавать загранпаспорт необязательно — его можно на время забрать.



Если виза нужна срочно, то «на август есть пара мест за 30 тыс. рублей ». Сколько будет стоить срочная запись на сентябрь и когда она появится, в компании сказать не берутся. «Изменение объемов приема всё изменит», — пояснили в «Инпредсервисе».



За 20 тысяч рублей срочную визу «под ключ» готово сделать агентство «Шенген тревел». Подача будет в сентябре. Но, к примеру, на ноябрь можно записаться по «обычной цене» 9 900 рублей . «Мы аккредитованный оператор, это гарантированная квота, точно будете записаны», — сообщила сотрудник компании. По ее словам, у «Шенген тревел» есть квоты до конца года и о том, что их тоже будут резать наравне с индивидуальной подачей, пока информации нет. «Но они раскупаются очень быстро», — добавила собеседник издания.



На площадке Avito можно встретить более десятка объявлений, в которых предлагаются места на оформление шенгенских виз. Разброс цен от 1 рубля до 20 тыс. рублей . По самому дешевому объявлению за 1 рубль, в котором предлагают запись на 19 августа, поговорить с продавцом не удалось. Звонок принял робот и обещал «передать запрос». В другом объявлении запись предлагается за 3 тысячи рублей, а сама финская виза «под ключ» за 8 тысяч. Но позвонить продавцу нельзя — лишь написать. Но указано, что сроки подачи могут оказаться лотереей. «На финский шенген окошки выпадают с фиксированной датой (может на завтра, через неделю, две или месяц, нужно быть готовым, что запись будет доступна по факту», — сообщается в объявлении. Нельзя позвонить и по самому дорогому объявлению за 20 тыс. рублей , где подать документы предлагают уже 19 августа.

Еще один продавец выставил цену 7 500 рублей , но по звонку уточнил, что это стоимость самого талончика. Однако вместе с заполнением документов, оплатой сбора и страховкой получится «около 15 тысяч». Но есть нюанс — подача будет только в ноябре. Подавать придется самостоятельно. На вопрос, откуда взялась запись на индивидуальную подачу на ноябрь, если на сайте визового центра даже на сентябрь нет слотов, собеседник издания ответил уклончиво. «Еще не открыли, но запись производится. Звучит неправдоподобно, но это так», — сказал он. Но уточнил, что опция доступна только для людей с петербургской пропиской.



Собеседник в одном из туристических агентств не исключает, что «окошками» в Сети могут приторговывать и программисты, которые с помощью ботов успешнее обычных заявителей их ловят. Однако речь скорее о ближайших датах, записи на индивидуальную подачу на ноябрь нет.



Потенциальных заявителей честно предупреждают, что виза, оформленная по заоблачной цене, может оказаться одноразовой — например, если предыдущий шенген мог быть выдан другой страной или не соблюдены правила по откатке. «Если еще в июне давали на пять лет, то сейчас максимум на два года, а с учетом политической ситуации могут дать разовую», — говорит один из тревел-агентов. «Если три года не было финских виз они дают на одну поездку, пятилетних уже пару месяцев у финнов не видел», — сообщил представитель «Инпредсервиса».

Впрочем, с другими шенгенскими визами ситуация не лучше. К примеру, по словам одного из агентов, визовый центр Франции приостановил прием заявлений — записи нет уже несколько месяцев. Но и в этом случае, если нельзя, но очень хочется, то можно. «За конец сентября берут 25 000 », — знают в другой компании, предоставляющей услуги по оформлению виз.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

