Как записаться на финскую визу: через глюки и красные глаза

Заявления на финские визы вместо живой очереди теперь принимают по записи. Попасть в удобное время, хотя бы этим летом, да еще и в Петербурге, а не например во Пскове, — целое ремесло и мифология. «Фонтанка» поговорила с теми, кто всё-таки добился своего и делится лайфхаками.



Фото: Катерина Евгеньева / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





За двухлетний перерыв на границе у большинства петербуржцев визы закончились, а новые они получать не спешили. Но 15 июля граница открылась, и визы всем, как это бывает, срочно понадобились. Попасть в визовый центр в лучшем случае можно осенью, а визу получить под конец сентября. Страждущие пробиваются через глюки и обновляют сайт до красных глаз. Одна из столкнувшихся с этим — Мария из Петербурга.



«Билась в выходные с сайтом визового центра. Перебрала для записи все города, кроме дальних. Мне упорно выдавало отсутствие мест. Даже на сентябрь невозможно записаться, вообще ни на когда. По телефону — абсолютно глючное и нелогичное меню, в котором совершенно непонятно, с кем надо связаться», — описала она свои впечатления.



В итоге ей удалось найти себе место на август. «Фонтанка» рассказывает, как повторить успех.

Где записываться на визу в Финляндию

Сайт визового центра Финляндии VFS Global советует записываться на прием ПОСЛЕ того, как вы заполнили визовую анкету. Но на самом деле всё нужно делать наоборот — ДО.



Забронировать себе дату приема — первоочередное действие в нынешней обстановке. Потом уже можно начинать готовить документы и анкету.

Записываться нужно здесь.

После простой регистрации появится возможность выбирать город и даты. Обычное состояние Петербурга и всех ближайших окрестностей, включая Архангельск, — «мест нет». Но это не должно вас смущать.



«В выбранном центре нет свободных мест», — выделенное красным сообщение видит большинство желающих получить финскую визу. Записаться невозможно ни в выходные, ни в будни. Фото: скриншот с сайта vfsvisaservicesrussia.com Поделиться Поделиться





Как искать места на подачу визы в Финляндию

Совет первый: заходите на сайт хотя бы раз в полчаса. Часто появляются места отказников, которые передумали подаваться, и места на новые дни, которые постепенно открываются в расписании.



Если вы увидели всплывающее окно о доступных датах, считайте, половина дела сделана. Фото: скриншот с сайта vfsvisaservicesrussia.com Поделиться Поделиться





Совет второй: слоты появляются примерно каждые 30 минут, в самые первые секунды этого интервала. Заходите в личный кабинет примерно за минуту до начала получасового интервала, например, в 14:29, ждите минуту и начинайте искать. Сначала смотрите Петербург. А если не будет — то, что удобнее лично вам: Великий Новгород, Выборг, Петрозаводск, Псков и Москву.

Как быстро записаться на подачу визы в Финляндию

Если видите свободный слот, то вам повезло. Есть пара минут, чтобы закрепить успех, и важно его не проморгать.



Заранее подготовьте перечень данных для ввода, чтобы не рыться в бумажках, и храните в открытом файле в другом окне:



номера загранпаспортов;

даты рождения;

даты истечения срока действия паспортов;

имена, как в загранпаспорте;

фамилии;

контактные телефоны;

электронную почту. Как только показывает, что есть свободные места, выбираете «визу С», добавляете клиента, вставляете все нужные номера из буфера обмена, нажимаете «подтвердить». После этого сразу выпадет окно с подтверждением. Не тратьте время на чтение, просто жмите ОК. Если повезёт, система покажет свободные даты, на которые есть запись.



«Зеленым» обозначены даты, в которые есть свободные слоты. Но лучше заранее определиться хотя бы с парой возможных вариантов. Слоты забиваются настолько быстро, что приходится буквально «переобуваться в воздухе» и выбирать новое удобное время. Фото: скриншот с сайта vfsvisaservicesrussia.com Поделиться Поделиться





Вас должна интересовать самая последняя дата, потому что первую, скорее всего, кто-то уже нажал до вас. В таком случае вам выдаст ошибку, и вы потеряете драгоценные секунды. Нажимаете на выбранное время и быстрее кликаете кнопку «подтвердить». Если были самым первым, то вам повезет и процесс продолжится.

После того как вы запишетесь, получите электронное письмо с подтверждением. Но это только часть квеста.

Как записать всю семью на подачу визы в Финляндию

Если вы подаетесь целой компанией или семьей, то вам придется записать на прием каждого члена семьи или группы отдельно. Зачастую это получается сделать только на разное время и дни. Разделены бывают даже родители с детьми.



Те, кто сталкивался с такой ситуацией, пишет, что они звонили в визовый центр и им разрешили прийти на одно время, уточнив только, что все они действительно записаны. Если запись у семьи на разные дни, то руководство визового центра может пойти навстречу и принять все документы в один день. Запись на детей в таком случае просят отменить, таким образом давая шанс кому-то из других соискателей.



Как записаться на визу в Финляндию по телефону

В Сети обсуждается запись через оператора по телефонам в Петербурге 309-40-81 и 243-13-18. Сначала в трубке возникает навязчивый голосовой помощник. Через его дебри можно прорваться до оператора. Но придется еще и повисеть на линии.

Но и тех, кто дозвонится, едва ли ждет успех. Корреспонденту «Фонтанки», который не смог найти места на сайте, оператор сказала, что они и сами их не видят — ни в платный зал, ни в обычный, и посоветовала искать окна самостоятельно онлайн.

На сайте, по наблюдениям искателей, место можно найти более гарантированно и без посредников. То же советует и сам голосовой помощник.



Получилось записаться? Отлично, теперь можно определиться с датами поездки, заполнить визовую анкету и подготовить весь набор документов.

Какие документы нужны для получения визы Финляндии — читайте в материале «Фонтанки».



Как ускоренно получить визы, через посредников или в другом городе — читайте здесь.

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Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

