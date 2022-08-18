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    АТОР: Срок оформления финской визы вырастет до 4–5 месяцев

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    8 комментариев

    После того как Финляндия сократит количество выдаваемых россиянам виз в 10 раз, срок оформления финской шенгенской визы вырастет как минимум до 4–5 месяцев, посчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    «По оценкам экспертов, после введения анонсированных Финляндией новых правил оформления виз ожидание записи на подачу заявления на финскую визу значительно увеличится. Сейчас в Санкт-Петербурге, где традиционно больше всего оформляют финского шенгена, турфирмы берут документы на подачу в визовый центр на первую половину октября. Выход визы обещают в конце октября. Суммарно ожидание визы сейчас занимает 2,5 месяца. Доступного времени записи в визовом центре Финляндии сейчас нет», — рассказали в АТОР «Интерфаксу» 18 августа.

    Финляндия изменит визовую политику с сентября, «Фонтанка» писала об этом. Сейчас ежедневно фиксируется около 1 000 визовых обращений в день, а с осени собираются принимать по 500 заявок в день, причём для туристов будут открывать не более 100 слотов на всю Россию. Каждое заявление на получение визы будет обрабатываться индивидуально.

    Туроператоры ожидают, что спрос на визы с сентября, скорее всего, немного снизится: те, кто хотел сделать шенген впрок, откажутся от этой идеи.

    «Поэтому в новых условиях, если повезет, процесс получения финской визы будет занимать 4–5 месяцев. Подаваться на финскую визу в любом случае стоит: визовый кодекс ЕС разрешает это делать за шесть месяцев до начала поездки. Но неизвестно, какую именно визу в итоге оформят финские консульства — многократную или однократную», — отмечают в АТОР.

    Глава финского МИД Пекка Хаависто заявлял, что Суоми поддерживает приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с РФ, и если его упразднят, то стоимость оформления визы изменится с 35 до 80 евро.

    «Фонтанка», напомним, уже писала, что визы в Финляндию могут подорожать, а также может появиться новая категория виз — «национальная гуманитарная».

    С сегодняшнего дня Эстония прекратила выдавать визы россиянам и впускать их в страну (за несколькими исключениями).

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    Комментарии 8

    Константа18 Авг 2022 в 11:18
    "Суммарно ожидание визы сейчас занимает 2,5 месяца" Не пугайте меня так: муж вчера подал документы в визовый центр и свято верит, что получит свою визу точно 31 августа, через две недели 😀
    +0−0
    Ingria18 Авг 2022 в 10:56
    Железный занавес неожиданно закрывается с западной стороны.
    +2−1
    alex_k18 Авг 2022 в 10:53
    ничего страшного, потерпим
    +0−1
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