АТОР: Срок оформления финской визы вырастет до 4–5 месяцев

После того как Финляндия сократит количество выдаваемых россиянам виз в 10 раз, срок оформления финской шенгенской визы вырастет как минимум до 4–5 месяцев, посчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По оценкам экспертов, после введения анонсированных Финляндией новых правил оформления виз ожидание записи на подачу заявления на финскую визу значительно увеличится. Сейчас в Санкт-Петербурге, где традиционно больше всего оформляют финского шенгена, турфирмы берут документы на подачу в визовый центр на первую половину октября. Выход визы обещают в конце октября. Суммарно ожидание визы сейчас занимает 2,5 месяца. Доступного времени записи в визовом центре Финляндии сейчас нет», — рассказали в АТОР «Интерфаксу» 18 августа.



Финляндия изменит визовую политику с сентября, «Фонтанка» писала об этом. Сейчас ежедневно фиксируется около 1 000 визовых обращений в день, а с осени собираются принимать по 500 заявок в день, причём для туристов будут открывать не более 100 слотов на всю Россию. Каждое заявление на получение визы будет обрабатываться индивидуально.

Туроператоры ожидают, что спрос на визы с сентября, скорее всего, немного снизится: те, кто хотел сделать шенген впрок, откажутся от этой идеи.

«Поэтому в новых условиях, если повезет, процесс получения финской визы будет занимать 4–5 месяцев. Подаваться на финскую визу в любом случае стоит: визовый кодекс ЕС разрешает это делать за шесть месяцев до начала поездки. Но неизвестно, какую именно визу в итоге оформят финские консульства — многократную или однократную», — отмечают в АТОР.

