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    Финны будут выдавать каждую визу в индивидуальном порядке

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    Финские визовые центры с первого дня сентября вдвое урежут число слотов для подачи на визу, и будут обрабатывать заявки в индивидуальном порядке, сообщили в посольстве Финляндской республики в России.

    Как рассказали ТАСС в посольстве 17 августа, уже с 1 сентября россиянам будут доступны только 500 временных интервалов в день (сейчас в день около 1000 обращений) для заявлений на визу, из которых только 20% будут отведены на туристические визы. Остальные 400 слотов — на другие цели. При этом каждое заявление на получение визы будет обрабатываться индивидуально.

    Как писала «Фонтанка», визы в Финляндию могут подорожать, а также может появиться новая категории виз – «национальная гуманитарная».

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