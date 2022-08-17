Финны будут выдавать каждую визу в индивидуальном порядке

Финские визовые центры с первого дня сентября вдвое урежут число слотов для подачи на визу, и будут обрабатывать заявки в индивидуальном порядке, сообщили в посольстве Финляндской республики в России.



Как рассказали ТАСС в посольстве 17 августа, уже с 1 сентября россиянам будут доступны только 500 временных интервалов в день (сейчас в день около 1000 обращений) для заявлений на визу, из которых только 20% будут отведены на туристические визы. Остальные 400 слотов — на другие цели. При этом каждое заявление на получение визы будет обрабатываться индивидуально.

