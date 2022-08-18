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    По КАД Петербурга катались огромные сова, олень и медведи

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    Гигантского оленя, сову и пару белых медведей заметили на КАД Петербурга. Фигуры под два метра в высоту ехали с ветерком на полуприцепе.

    Шаланду поймали на видео вечером 18 августа, запись была опубликована одним из водителей в группе «ДТП и ЧП».

    В компании «Неватехноком», адрес которой указан на двери машины, «Фонтанке» не смогли рассказать, куда конкретно везли скульптуры.

    Арт-объекты в похожем стиле выполняют мастера из «Санкт-Петербургского скульптурного цеха». В первой половине августа огромного бурого медведя, будто напечатанного на 3D-принтере, разместили в Сосновом Бору.

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