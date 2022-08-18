По КАД Петербурга катались огромные сова, олень и медведи

Гигантского оленя, сову и пару белых медведей заметили на КАД Петербурга. Фигуры под два метра в высоту ехали с ветерком на полуприцепе.



Шаланду поймали на видео вечером 18 августа, запись была опубликована одним из водителей в группе «ДТП и ЧП».



В компании «Неватехноком», адрес которой указан на двери машины, «Фонтанке» не смогли рассказать, куда конкретно везли скульптуры.



Арт-объекты в похожем стиле выполняют мастера из «Санкт-Петербургского скульптурного цеха». В первой половине августа огромного бурого медведя, будто напечатанного на 3D-принтере, разместили в Сосновом Бору.

