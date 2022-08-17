    Пробки

    5/10

    usd61.42eur62.36
    В чем обвиняют ХарлашкинаЧем опасны водорослиВице-губернатор о экономикеОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    COVID-19

    В каких районах Петербурга больше всего любят колоться от ковида и кому положен выходной

    959
    обсудить

    Три района вышли в лидеры по ревакцинации от коронавируса в Петербурге, рассказал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

    «В лидерах по проценту ревакцинированного населения три района в городе — Петродворцовый, Петроградский и Невский. На сегодняшний день в наличии более 72 тысяч номерков на вакцинацию. Больше всего талонов доступно в Калининском (10 972), Невском (10 807) и Кировском (10 620) районах города», — рассказал глава комздрава 17 августа на своей странице в VK.

    По его словам, в Петербурге в наличии 6 тысяч номерков на вакцинацию, каждый шестой — в эти выходные. Спрос есть — только за 16 августа ревакцинировали 7 850 человек, но попасть на процедуру еще можно. Приятный бонус — выходной.

    «Кстати, хочу напомнить, что работодателю рекомендовано предоставить работнику с сохранением заработной платы два выходных: в день вакцинации и после нее», — напомнил Лисовец.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close