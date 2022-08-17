В каких районах Петербурга больше всего любят колоться от ковида и кому положен выходной

Три района вышли в лидеры по ревакцинации от коронавируса в Петербурге, рассказал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
«В лидерах по проценту ревакцинированного населения три района в городе — Петродворцовый, Петроградский и Невский. На сегодняшний день в наличии более 72 тысяч номерков на вакцинацию. Больше всего талонов доступно в Калининском (10 972), Невском (10 807) и Кировском (10 620) районах города», — рассказал глава комздрава 17 августа на своей странице в VK.
По его словам, в Петербурге в наличии 6 тысяч номерков на вакцинацию, каждый шестой — в эти выходные. Спрос есть — только за 16 августа ревакцинировали 7 850 человек, но попасть на процедуру еще можно. Приятный бонус — выходной.
«Кстати, хочу напомнить, что работодателю рекомендовано предоставить работнику с сохранением заработной платы два выходных: в день вакцинации и после нее», — напомнил Лисовец.