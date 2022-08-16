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    COVID-19

    Комздрав: 60 тысяч жителей Петербурга заболели ковидом или чем-то похожим

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    12 комментариев

    Общее число пациентов с коронавирусом и ассоциированными с ним состояниями — более 60 тысяч, заявил заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Мотовилов.

    «20 тысяч пациентов у нас с подтвержденным COVID-19 сейчас находятся на лечении. И 40 тысяч пациентов, которые с ковид-ассоциированными заболеваниями, ОРВИ и пневмониями. Из этого числа только 10% нуждаются в госпитализации», — рассказал Мотовилов в эфире канала «Санкт-Петербург» 16 августа.

    Согласно отчетам Смольного, большинство развернутых коек заняты. К 16 августа были свободны всего 88 мест из 2 142.

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    Комментарии 12

    chip116 Авг 2022 в 22:03
    Чем то похожим? А они точно врачи?))
    +0−0
    dragvs16 Авг 2022 в 22:02
    Мы всей семьей переболели чем-то вроде ОРВИ, некоторые друзья тоже болели. В целом не паримся, продолжаем встречаться друг с другом, пару дней дома пересидели с темпой.
    +0−0
    Slava_Rossii216 Авг 2022 в 21:42
    Может мы тогда и налоги за такую медицину будем платить "как-то похоже"?
    +0−0
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