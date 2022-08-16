Комздрав: 60 тысяч жителей Петербурга заболели ковидом или чем-то похожим

Общее число пациентов с коронавирусом и ассоциированными с ним состояниями — более 60 тысяч, заявил заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Мотовилов.

«20 тысяч пациентов у нас с подтвержденным COVID-19 сейчас находятся на лечении. И 40 тысяч пациентов, которые с ковид-ассоциированными заболеваниями, ОРВИ и пневмониями. Из этого числа только 10% нуждаются в госпитализации», — рассказал Мотовилов в эфире канала «Санкт-Петербург» 16 августа.