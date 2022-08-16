Осталось 88 свободных «ковидных» коек на весь Петербург

Число свободных коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге увеличилось с 24 до 88, следует из отчета Смольного.



Как говорится в опубликованной 16 августа эпидемиологической справке, в Петербурге, как и вчера, развернуты 2 142 коронавирусные койки. На них лежат 2 054 пациента. Накануне их было 2 118. Но запас все равно небольшой — только за минувшие сутки поступило 120 новых пациентов.



Кроме того, 161 пациент с COVID-19 находится в реанимации, 23 — на ИВЛ, еще 18 386 лечатся амбулаторно.

