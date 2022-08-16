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    COVID-19

    Осталось 88 свободных «ковидных» коек на весь Петербург

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    2 комментария

    Число свободных коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге увеличилось с 24 до 88, следует из отчета Смольного.

    Как говорится в опубликованной 16 августа эпидемиологической справке, в Петербурге, как и вчера, развернуты 2 142 коронавирусные койки. На них лежат 2 054 пациента. Накануне их было 2 118. Но запас все равно небольшой — только за минувшие сутки поступило 120 новых пациентов.

    Кроме того, 161 пациент с COVID-19 находится в реанимации, 23 — на ИВЛ, еще 18 386 лечатся амбулаторно.

    Комитет по здравоохранению накануне заявил, что койки не кончатся никогда, и готовится ввести еще два стационара в работу.

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    Комментарии 2

    26701132816 Авг 2022 в 18:06
    сколько воров осталось в ленинском смольном...
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