Эта музыка будет вечной. В Петербурге никогда не закончатся койки для больных коронавирусом

Комитет по здравоохранению Смольного поставил точку в обсуждении дефицита коек в Петербурге — они не кончатся никогда.
Как заявили в комздраве 15 августа, в Петербурге развернуты 2 142 койки, но на пике может быть на десять тысяч больше, так что запас есть.
«В городе невозможна ситуация, когда больных с коронавирусной инфекцией будет некуда госпитализировать», — заверили чиновники.
Как писала «Фонтанка», с утра 15 августа в справке Смольного оставалось всего 24 свободных койки. В ближайшее время их станет сильно больше — подключат корпус-трансформер больницы Святителя Луки, а в перспективе и трансформер больницы Святого Георгия.
Чем защищаться от «кентавра» и прочего «дельтакрона» и есть ли смысл вообще теперь вакцинироваться от коронавируса — читайте в материале «Фонтанки».