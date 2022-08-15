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    COVID-19

    Эта музыка будет вечной. В Петербурге никогда не закончатся койки для больных коронавирусом

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    7 комментариев

    Комитет по здравоохранению Смольного поставил точку в обсуждении дефицита коек в Петербурге — они не кончатся никогда.

    Как заявили в комздраве 15 августа, в Петербурге развернуты 2 142 койки, но на пике может быть на десять тысяч больше, так что запас есть.

    «В городе невозможна ситуация, когда больных с коронавирусной инфекцией будет некуда госпитализировать», — заверили чиновники.

    Как писала «Фонтанка», с утра 15 августа в справке Смольного оставалось всего 24 свободных койки. В ближайшее время их станет сильно больше — подключат корпус-трансформер больницы Святителя Луки, а в перспективе и трансформер больницы Святого Георгия.

    Чем защищаться от «кентавра» и прочего «дельтакрона» и есть ли смысл вообще теперь вакцинироваться от коронавируса — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 7

    Иван Хмельницкий15 Авг 2022 в 18:03
    Забыли добавить - и никогда не закончится Спутник......
    +1−1
    07A15 Авг 2022 в 17:25
    Отлично! Люди, производящие жижу, никогда не потеряют рабочие места. Возникнут трудовые династии жижоваров!
    +1−1
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