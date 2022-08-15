Эта музыка будет вечной. В Петербурге никогда не закончатся койки для больных коронавирусом

Комитет по здравоохранению Смольного поставил точку в обсуждении дефицита коек в Петербурге — они не кончатся никогда.



Как заявили в комздраве 15 августа, в Петербурге развернуты 2 142 койки, но на пике может быть на десять тысяч больше, так что запас есть.



«В городе невозможна ситуация, когда больных с коронавирусной инфекцией будет некуда госпитализировать», — заверили чиновники.



Как писала «Фонтанка», с утра 15 августа в справке Смольного оставалось всего 24 свободных койки. В ближайшее время их станет сильно больше — подключат корпус-трансформер больницы Святителя Луки, а в перспективе и трансформер больницы Святого Георгия.

