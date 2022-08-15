    Пробки

    3/10

    usd60.9eur62.54
    Как получить узбекскую VisaПетербуржцев зовут повесткамиНужна ли вакцинаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    COVID-19

    «Ленэкспо» пока не рассматривается: как в Петербурге справятся с наплывом коронавирусных пациентов

    4673
    3 комментария

    Комитет по здравоохранению Петербурга анонсировал открытие новых стационаров для больных коронавирусом. Согласно отчету на 15 августа, свободны 24 койки.

    «Цифры (в отчете) брались за выходные. В выходные в учреждениях минимальная выписка. В понедельник выписка, наоборот, максимальная, поэтому сегодня койки освободятся. На этой неделе будет введен стационар-трансформер больницы Святителя Луки на 200 коек. При необходимости и дальше перепрофилирование продолжится. Например, пока не задействован трансформер больницы Святого Георгия», — сообщили 15 августа «Фонтанке» в пресс-службе комздрава.

    При этом в ведомстве пока не рассматривают вариант «Ленэкспо», так как он предназначен для легких больных, а они в эту волну лечатся дома. В больницы попадают в основном пожилые люди из-за обострения хронических заболеваний с тяжелой сопутствующей патологией.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    27455538015 Авг 2022 в 14:07
    Создается стойкое впечатление, что этот вирус активизируется только тогда, когда это зачем-то нужно власти..!
    +0−0
    27495263115 Авг 2022 в 14:01
    Как и ожидалось, страшный вирус просыпается ближе к осени, когда все на расслабоне и уже без бабок.. Время манипуляции наступило, господа! Будьте настороже!!!
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close