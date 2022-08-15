«Ленэкспо» пока не рассматривается: как в Петербурге справятся с наплывом коронавирусных пациентов

Комитет по здравоохранению Петербурга анонсировал открытие новых стационаров для больных коронавирусом. Согласно отчету на 15 августа, свободны 24 койки.
«Цифры (в отчете) брались за выходные. В выходные в учреждениях минимальная выписка. В понедельник выписка, наоборот, максимальная, поэтому сегодня койки освободятся. На этой неделе будет введен стационар-трансформер больницы Святителя Луки на 200 коек. При необходимости и дальше перепрофилирование продолжится. Например, пока не задействован трансформер больницы Святого Георгия», — сообщили 15 августа «Фонтанке» в пресс-службе комздрава.
При этом в ведомстве пока не рассматривают вариант «Ленэкспо», так как он предназначен для легких больных, а они в эту волну лечатся дома. В больницы попадают в основном пожилые люди из-за обострения хронических заболеваний с тяжелой сопутствующей патологией.