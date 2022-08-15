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    COVID-19

    Занято всё: в Петербурге осталось всего 24 свободные коронавирусные койки

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    6 комментариев

    Число пациентов с коронавирусом увеличивается быстрее, чем число мест в стационарах Петербурга. Согласно справке Смольного, осталось всего два десятка коек.

    Как говорится в сводке от 15 августа, на 2 142 местах уже лежат 2 118 пациентов. Учитывая, что за минувшие сутки в больницы поступило 108 человек, запаса не осталось. Из общего числа пациентов 178 находятся в реанимации, 29 подключены к ИВЛ.

    Как писала «Фонтанка», заболеваемость ковидом в России за неделю взлетела почти на 50 %. А петербуржцы штурмуют пункты вакцинации. Где можно сделать прививку, читайте в нашем обзоре.

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    Комментарии 6

    27482170815 Авг 2022 в 14:54
    странно,вообще по плану корона должна быть после войны,кто то очень торопится замутить новый Ленэкспо
    +0−0
    27463145715 Авг 2022 в 14:36
    А ленэкспо уже застроили аппартаментами ? Гыгыгы
    +0−0
    Avs715315 Авг 2022 в 13:58
    Сегодня койки не посчитаны, а завтра знамя части спёрли!
    +0−0
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