Занято всё: в Петербурге осталось всего 24 свободные коронавирусные койки

Число пациентов с коронавирусом увеличивается быстрее, чем число мест в стационарах Петербурга. Согласно справке Смольного, осталось всего два десятка коек.



Как говорится в сводке от 15 августа, на 2 142 местах уже лежат 2 118 пациентов. Учитывая, что за минувшие сутки в больницы поступило 108 человек, запаса не осталось. Из общего числа пациентов 178 находятся в реанимации, 29 подключены к ИВЛ.

