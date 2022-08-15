    Пробки

    3/10

    usd60.9eur62.54
    Катер врезался в набережнуюПетербуржцев зовут повесткамиНужна ли вакцинаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    COVID-19

    Заболеваемость ковидом в России за неделю взлетела на 49,2%

    3024
    2 комментария

    Число новых случаев коронавируса в Петербурге за минувшие сутки увеличилось, а в целом по России снизилось. При этом за неделю и заболеваемость, и госпитализация в стране сильно выросли.

    «Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 11,3 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 29,8 %. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 119,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 49,2 %», — сообщает 15 августа официальный телеграм-канал «Стопкоронавирус.рф».

    В Петербурге за минувшие сутки выявлено 3 782 новых случая COVID-19 против 3 761 накануне. Летальную статистику пополнили 11 смертей (против 14). Город находится на втором месте по заболеваемости, на первом Москва (5 743).

    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
    ПоделитьсяПоделиться

    В России 25 273 новых случая (против 28 982 накануне) и 53 новые смерти (против 52). Увеличение заболеваемости отмечено в 84 субъектах РФ.

    «На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «омикрон», возобновление ограничительных мер не требуется. В то же время лицам из групп риска (пожилым и больным хроническими заболеваниями) рекомендовано носить маски в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учёбы)», — сообщает «Стопкоронавирус.рф».

    По данным Роспотребнадзора, к 15 августа в мире выявлено 589 552 754 заболевших коронавирусом, за сутки прирост составил 458 544 случая.

    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Alexander_5e4cfced16b7415 Авг 2022 в 12:33
    готовятся к чему-то? отменили сезонные болезни все, кроме ковида?)

    а люди как болеют-то? в койках на ИВЛ или сопли и на госуслугах плюсик ставят?
    +2−0
    nlc197415 Авг 2022 в 12:22
    А чего ОРВи нет?..не слыхали?…Интерестно сколько платят за фейки?….
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close