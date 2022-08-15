Заболеваемость ковидом в России за неделю взлетела на 49,2%

Число новых случаев коронавируса в Петербурге за минувшие сутки увеличилось, а в целом по России снизилось. При этом за неделю и заболеваемость, и госпитализация в стране сильно выросли.



«Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 11,3 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 29,8 % . Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 119,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 49,2 % », — сообщает 15 августа официальный телеграм-канал «Стопкоронавирус.рф».

