Заболеваемость ковидом в России за неделю взлетела на 49,2%

Число новых случаев коронавируса в Петербурге за минувшие сутки увеличилось, а в целом по России снизилось. При этом за неделю и заболеваемость, и госпитализация в стране сильно выросли.
«Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 11,3 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на
В Петербурге за минувшие сутки выявлено
В России 25 273 новых случая (против 28 982 накануне) и 53 новые смерти (против 52). Увеличение заболеваемости отмечено в 84 субъектах РФ.
«На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «омикрон», возобновление ограничительных мер не требуется. В то же время лицам из групп риска (пожилым и больным хроническими заболеваниями) рекомендовано носить маски в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учёбы)», — сообщает «Стопкоронавирус.рф».
По данным Роспотребнадзора, к 15 августа в мире выявлено