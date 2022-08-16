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    Граница с Эстонией закрыта в Ивангороде. Обещают, что не навсегда

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    С утра 16 августа в Ивангороде закрыта граница с Эстонией. Об этом пишут СМИ и рассказывают очевидцы, один из которых поделился с «Фонтанкой» снимком с пропускного пункта.

    Фото: читательница «Фонтанки» Наталья
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    По данным эстонских СМИ, временное закрытие границы может быть связано с демонтажем танка — памятника Т-34 в Нарве и других советских мемориалов. В группе «Граница Нарва-Ивангород» в соцсети «ВКонтакте» пользователи пишут, что попасть в Эстонию можно пешком — через район Парусинка.

    Представитель пограничного пункта «Нарва» сообщил «Фонтанке», что граница действительно закрыта из-за «острой ситуации», и подтвердил, что это связано с демонтажем. Предположительно, завтра путешественники уже смогут пересечь границу.

    Позднее информацию о временном ограничении перемещения через российско-эстонскую границу «на неопределённый срок» подтвердили в Северо-Западном таможенном управлении.

    «По информации эстонской стороны, въезд и выезд грузовых и легковых транспортных средств, а также физических лиц связаны с обновлением программных средств сопредельной стороны. Кингисеппская таможня рекомендует перевозчикам и гражданам учитывать сложившуюся ситуацию при выборе места пересечения границы», — отметили в СЗТУ.

    Фото: читательница «Фонтанки» Наталья

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