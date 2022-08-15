На Магнитогорской горячие брюнеты устроили массовую драку

Свидетелем массовой драки в Красногвардейском районе Петербурга стал читатель «Фонтанки» 15 августа. По словам очевидца, инцидент произошел у пересечения Магнитогорской улицы с проспектом Шаумяна, рядом со стройкой ЖК «Магнифика».

На кадрах, предоставленных читателем, видно, что в драке участвуют как минимум десять человек. По словам очевидца, применения какого-либо оружия он не заметил. Выстрелов также не звучало.



«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

