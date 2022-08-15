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    На Магнитогорской горячие брюнеты устроили массовую драку

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    8 комментариев

    читатель «Фонтанки»

    Свидетелем массовой драки в Красногвардейском районе Петербурга стал читатель «Фонтанки» 15 августа. По словам очевидца, инцидент произошел у пересечения Магнитогорской улицы с проспектом Шаумяна, рядом со стройкой ЖК «Магнифика».

    На кадрах, предоставленных читателем, видно, что в драке участвуют как минимум десять человек. По словам очевидца, применения какого-либо оружия он не заметил. Выстрелов также не звучало.

    «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии 8

    syshsun15 Авг 2022 в 20:35
    Обычный день из жизни,некогда,культурной столицы,ставшей зоопарком для разных приматов.
    +5−0
    07A15 Авг 2022 в 20:16
    Подразделения Росгвардии участвуют в СВО. А вам и участкового достаточно.
    +1−6
    tochilshik15 Авг 2022 в 20:10
    что то росгвардии не видно.боятся стаканчиков?
    +4−1
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