Три года постояла — и под снос. В Петербурге развалилась новенькая скейт-площадка. Под подозрением — самокатчики

В Петербурге будут сносить часть парка Героев-Пожарных, который еще даже не закончили благоустраивать. Открывшийся в 2019 году скейт-парк признали аварийным. Появится ли что-то вразумительное на этом месте, пока неизвестно.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отломанные доски и дыры в настилах — так сейчас выглядит в купчинском парке площадка для любителей покататься на скейтбордах. «Фонтанка» побывала в скейт-парке 8 августа и не обнаружила там ни одного посетителя. Отсутствие катающихся можно было бы списать на дождь, но при ближайшем рассмотрении становится ясно: использовать площадку невозможно даже в идеальную погоду.



Внешне невозможно понять, в чем причина разрушений, — то ли в вандализме, то ли в плохом качестве материалов и монтажа. В любом случае пользоваться скейт-парком спустя всего три года после открытия уже нельзя.

В комитете по благоустройству «Фонтанке» объяснили, что в «сверхнормативном износе» виноваты самокатчики: «Использование скейт-площадки проводилось местными жителями, в том числе посетителями возрастной группы выше допустимой с применением цельнометаллических катательных средств (самокаты), что в свою очередь создавало высокую кинетическую силу удара о поверхности отдельных элементов скейт-парка».



Как утверждают в Смольном, площадка уже неоднократно ремонтировалась «Профилем» в течение гарантийного срока, который уже закончился. Теперь, когда 24 месяца с момента подписания акта приемки строительства истекли, восстановление оборудования площадки возможно «в рамках государственного контракта по текущему содержанию парка при условии выделении дополнительных средств».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В апреле комитет по благоустройству пришел к выводу, что оборудование скейт-парка «находится в аварийном состоянии и требует проведения ремонтных работ». Подрядчика, который построил площадку меньше трех лет назад, призвали к устранению дефектов. Выполнить работы компания «Профиль» должна была до середины июня.



Настроения Смольного внезапно изменились в мае. После проведенной экспертизы «на предмет возможности выполнения работ по ремонту в рамках гарантийных обязательств» комблаг заключил: «Элементы скейт-оборудования непригодны для дальнейшего использования, и их ремонт экономически нецелесообразен». Документ с комментарием запредседателя комитета Ларисы Канунниковой опубликовали в группе «Новости Купчино».



Согласно опубликованной при объявлении конкурса смете, стоимость разрушенной скейт-площадки в ценах 2016 года составляла около 4,7 млн рублей: оборудование обошлось примерно в 4,3 млн, монтаж стоил около 370 тысяч. При пересчете в 2019 году стоимость оборудования и монтажа скейт-парка составила примерно в 5,47 млн рублей, сообщили «Фонтанке» в комблаге.

Стоимость всего парка, по оценкам чиновников, — 532 млн рублей. Благоустройство там ещё продолжается. Парк Героев-Пожарных в Купчино заложили ещё в 2014 году при участии Георгия Полтавченко, который тогда занимал пост губернатора Петербурга. Ему же зелёная зона обязана своим названием: распоряжение о присвоении парку названия подписал глава города. Опасения по поводу итогов строительных работ начались почти сразу.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Например, в 2016 году во время общественных слушаний экологи переживали за птиц. Как считали активисты, работы могли потревожить гнездящихся тут чаек, лысух, хохлатых чернетей и чомг. Экологи беспокоились за специально посаженные деревья — березы, яблони, дубы, ивы, вишни и клёны. По подсчетам «Фонтанки», как минимум 345 деревьев в парке все-таки вырубили (посадили, справедливости ради, в несколько раз больше). С птицами, как заверял на открытии парка нынешний губернатор города Александр Беглов, все в порядке: для них специально сохранили камыши и поставили кормушки.



Подрядчика для благоустройства парка Смольный нашел только с третьего раза: первая выигравшая тендер компания не устроила УФАС по Петербургу, а вторая так и не начала проводить работы. В итоге в 2018 году СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» заключил контракт с ООО «Профиль». Стоимость работ оценивали примерно в 500 млн рублей. Проект разрабатывало ООО «Миро Групп».



Парк открылся даже чуть-чуть раньше срока, в конце сентября вместо обещанного октября. В зеленой зоне появились детские площадки, места для спортивных игр, скейт-парк и теннисные корты. Работы ещё идут: к 48 га территории присоединили еще 6,92. Паспорт объекта гласит, что новый участок должны сдать в середине октября.



Выезжавший на совещание в парк вице-губернатор Анатолий Повелий считает, что место буквально «оживает на глазах» и «становится настоящей достопримечательностью Фрунзенского района и всего Петербурга». В соцсетях через пейзажные фотокарточки из парка и анонсы проводимых там мероприятий пробивается критика. Местные жители жалуются на недостаточную ухоженность зелёной зоны: газоны зарастают борщевиком, свежевысаженные деревья гибнут, а дорожки из гравия размывает дождь. Пользователи пеняют на небрежность исполнителя и показывают плохо состыкованный бордюрный камень. Предупреждаем: зрелище не для перфекционистов. Намекают в пабликах на ответственность и самих петербуржцев, которые сразу после открытия начали подворовывать из парка цветы.



Фото: Новости Купчино/«ВКонтакте» Фото: Новости Купчино/«ВКонтакте» Фото: Новости Купчино/«ВКонтакте» Поделиться Поделиться





Восстановление разворованных газонов наверняка обойдется городу дешевле, чем постройка новой скейт-площадки с нуля. Впрочем, власти этого и не обещают. В опубликованном ответе чиновников перспективы описаны однозначно: оборудование демонтируют в 2023 году. Вариант с его дальнейшей заменой будет рассмотрен «при условии выделения достаточного финансирования из бюджета Санкт-Петербурга».