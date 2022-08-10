СК показал подозреваемого в убийстве порноактрисы. Его задержали в Кудрово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» после обнаружения тела 26-летней Анастасии Гришман в квартире на Южном шоссе.



Подозреваемого — 24-летнего уроженца Омска задержали по горячим следам. По данным «Фонтанки», он скрывался в Кудрово. СК показывает, как молодого человека ведут в отдел СК по Фрунзенскому району и допрашивают.



Тело порноактрисы, и тату-мастера, нашли в ванной комнате квартиры, где она жила с молодым человеком, после звонка её подруги. Девушка скончалась от многочисленных ножевых ран. Причем более недели назад.

