СК показал подозреваемого в убийстве порноактрисы. Его задержали в Кудрово

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» после обнаружения тела 26-летней Анастасии Гришман в квартире на Южном шоссе.
Подозреваемого — 24-летнего уроженца Омска задержали по горячим следам. По данным «Фонтанки», он скрывался в Кудрово. СК показывает, как молодого человека ведут в отдел СК по Фрунзенскому району и допрашивают.
Тело порноактрисы, и тату-мастера, нашли в ванной комнате квартиры, где она жила с молодым человеком, после звонка её подруги. Девушка скончалась от многочисленных ножевых ран. Причем более недели назад.
Сначала подозреваемый говорил о ссоре с возлюбленной, а потом якобы выдвинул версию, что она сама просила его её убить.
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.