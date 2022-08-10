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    СК показал подозреваемого в убийстве порноактрисы. Его задержали в Кудрово

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    Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» после обнаружения тела 26-летней Анастасии Гришман в квартире на Южном шоссе.

    Подозреваемого — 24-летнего уроженца Омска задержали по горячим следам. По данным «Фонтанки», он скрывался в Кудрово. СК показывает, как молодого человека ведут в отдел СК по Фрунзенскому району и допрашивают.

    Тело порноактрисы, и тату-мастера, нашли в ванной комнате квартиры, где она жила с молодым человеком, после звонка её подруги. Девушка скончалась от многочисленных ножевых ран. Причем более недели назад.

    Сначала подозреваемый говорил о ссоре с возлюбленной, а потом якобы выдвинул версию, что она сама просила его её убить.

    Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

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