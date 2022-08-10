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    Подозреваемого в убийстве порноактрисы на юге Петербурга задержали

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    Уголовный розыск задержал молодого человека девушки, тело которой нашли в квартире на Южном шоссе. Он говорит о ссоре.

    24-летнего уроженца Омска искали с момента, как в квартире Фрунзенского района нашли убитую 26-летнюю петербурженку, стало известно «Фонтанке». Она погибла от многочисленных ножевых ран.

    Первым под подозрение попал её парень, с которым девушка жила в последнее время. Он скрывался, но был задержан 10 августа.

    По предварительной информации, подозреваемый уверяет, что гибель подруги произошла случайно в ходе ссоры, а потом он просто испугался и убежал.

    Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражи и уклонение от воинской службы.

    Тело 26-летней порноактрисы и тату-мастера нашли в квартире на Южном шоссе после того, как в полицию обратилась её подруга. В ванной убитая пролежала больше недели.

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