Подозреваемого в убийстве порноактрисы на юге Петербурга задержали

Уголовный розыск задержал молодого человека девушки, тело которой нашли в квартире на Южном шоссе. Он говорит о ссоре.



24-летнего уроженца Омска искали с момента, как в квартире Фрунзенского района нашли убитую 26-летнюю петербурженку, стало известно «Фонтанке». Она погибла от многочисленных ножевых ран.



Первым под подозрение попал её парень, с которым девушка жила в последнее время. Он скрывался, но был задержан 10 августа.



По предварительной информации, подозреваемый уверяет, что гибель подруги произошла случайно в ходе ссоры, а потом он просто испугался и убежал.