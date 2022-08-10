Подозреваемого в убийстве порноактрисы на юге Петербурга задержали

Уголовный розыск задержал молодого человека девушки, тело которой нашли в квартире на Южном шоссе. Он говорит о ссоре.
24-летнего уроженца Омска искали с момента, как в квартире Фрунзенского района нашли убитую 26-летнюю петербурженку, стало известно «Фонтанке». Она погибла от многочисленных ножевых ран.
Первым под подозрение попал её парень, с которым девушка жила в последнее время. Он скрывался, но был задержан 10 августа.
По предварительной информации, подозреваемый уверяет, что гибель подруги произошла случайно в ходе ссоры, а потом он просто испугался и убежал.
Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражи и уклонение от воинской службы.
Тело 26-летней порноактрисы и тату-мастера нашли в квартире на Южном шоссе после того, как в полицию обратилась её подруга. В ванной убитая пролежала больше недели.