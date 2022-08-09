Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом вечером 9 августа сообщает РИА Новости.



Таким образом, США стали 23-й страной из 30, ратифицировавшей вступление двух стран в Североатлантический альянс. По данным на вторник, заявку Финляндии и Швеции пока не ратифицировали Венгрия, Греция, Испания, Португалия, Словакия, Турция и Чехия.



Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя возможное вступление Финляндии и Швеции в альянс, заявил, что Балтийское море, по сути, становится регионом, где доминирует НАТО.

