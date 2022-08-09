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    Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

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    Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом вечером 9 августа сообщает РИА Новости.

    Таким образом, США стали 23-й страной из 30, ратифицировавшей вступление двух стран в Североатлантический альянс. По данным на вторник, заявку Финляндии и Швеции пока не ратифицировали Венгрия, Греция, Испания, Португалия, Словакия, Турция и Чехия.

    Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя возможное вступление Финляндии и Швеции в альянс, заявил, что Балтийское море, по сути, становится регионом, где доминирует НАТО.

    Напомним, что 29 июня лидеры стран НАТО на саммите официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Полноправными членами организации страны смогут стать только после того, как документы будут ратифицированы всеми членами союза. 5 июля вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировала первая страна — Канада.

    Проблема заключалась в Турции — там утверждали, что Швеция и Финляндия покрывают террористов. Однако сторонам удалось договориться.

    В МИД РФ по этому поводу заявили, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО снизит возможности для «мирного сотрудничества».

    Как отметил президент РФ Владимир Путин, в том случае, если в Швеции и Финляндии будет размещена военная инфраструктура НАТО, Россия «вынуждена будет отвечать зеркально».

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