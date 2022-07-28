Медведев заявил, что Балтика становится регионом, «где доминирует НАТО» и пообещал «симметричный ответ» Финляндии и Швеции

Балтийское море сейчас, по сути, становится регионом, где доминирует НАТО. Об этом после совещания по обеспечению безопасности северо-западных рубежей России, которое прошло 28 июля в Карелии, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«В целом это [вступление Швеции и Финляндии в НАТО], безусловно, ухудшает ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, потому что Балтийское море сейчас, по сути, становится морем, где доминируют страны НАТО», — цитирует Медведева ТАСС.
По словам зампреда Совбеза, Россия симметрично ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции в случае вступления этих стран в альянс. «То есть они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решения о создании баз на своей территории, о размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги», — отметил Медведев.
Напомним, ранее в интервью «Фонтанке» глава МИД Финляндии Пекка Хаависто объяснил причины стремительного изменения позиций в финском обществе относительно членства страны в НАТО. Еще недавно даже половина финнов не поддерживала это решение, а теперь их около 80%. Позже стало известно, что финские депутаты определились, как именно хотят ограничить выдачу виз гражданам РФ.
О том, какие теперь действуют правила на границах Эстонии и Финляндии с Россией, — читайте в материале «Фонтанки».