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    «За продуктами нельзя, к родственникам можно». Финские депутаты определились, каким россиянам не хотят давать визы

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    Финские депутаты определились, как именно хотят ограничить выдачу виз россиянам. По их мнению, запрет не должен касаться диссидентов и тех, чьи родственники живут в Финляндии. Об этом 28 июля сообщают финские СМИ со ссылкой на опрос представителей правящих партий.

    Так, первый вице-председатель СДП Ниина Малм заявила, что необходимо сделать исключения для тех, кто ездит в Финляндию к родственникам или по медицинским причинам. Отдельной группой она обозначила представителей оппозиции. По ее словам, возможные ограничения на выдачу туристических виз россиянам должно оценить правительство. Но также важно, чтобы у ЕС и стран Шенгенской зоны была единая позиция по этому вопросу, добавила депутат.

    Председатель парламентской группы «Центра» Юха Пюльвяс считает, что поездки россиян на отдых и за покупками должны быть ограничены. Но россияне, у которых есть семья или родственники в Финляндии, должны сохранить возможность пересекать границу. По его мнению, Финляндия могла бы начать самостоятельно действовать в вопросе визовых ограничений, но всё-таки Европе нужна единая политика в отношении туристических виз для граждан РФ.

    Граница должна остаться открытой для россиян, посещающих свои семьи в Финляндии, а также противников спецоперации на Украине и оппозиции, считает председатель парламентской группы «Зеленых» Атте Харьянне. Но Финляндии в вопросе визовых ограничений стоит действовать быстрее, чем это делает ЕС, уверен депутат.

    Лидер парламентской группы «Союза левых сил» Юсси Сарамо добавляет к этому списку деятелей искусства и науки и меньшинства. При этом, по его мнению, Финляндия должна ограничить транзитные поездки россиян в другие страны ЕС.

    Депутат от Шведской народной партии Андерс Адлеркройц предложил «избавиться от обычного туризма» и не пускать россиян на отдых, за покупками, а также тех, кто едет транзитом, но сделать исключения для активистов оппозиции, а также тех, у кого есть родственники в Финляндии. Аннулирование уже выданных виз депутат не поддержал.

    О том, как будет приниматься решение о визовых ограничениях для россиян и кто уже его поддержал, читайте в материале «Фонтанки».

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