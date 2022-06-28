Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности

Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде обязались уйти от политики эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности, сообщили 28 июня РИА Новости в канцелярии президента Турции.

Турция, Швеция, Финляндия и НАТО провели во вторник в Мадриде переговоры по процессу членства этих стран в альянсе.

«Взято обязательство ухода от эмбарго в сфере оборонно-промышленного комплекса и по расширению сотрудничества в этой области».