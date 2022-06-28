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    Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности

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    18 комментариев

    Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде обязались уйти от политики эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности, сообщили 28 июня РИА Новости в канцелярии президента Турции.

    Турция, Швеция, Финляндия и НАТО провели во вторник в Мадриде переговоры по процессу членства этих стран в альянсе.

    «Взято обязательство ухода от эмбарго в сфере оборонно-промышленного комплекса и по расширению сотрудничества в этой области».

    Ранее канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё сообщила, что на грядущем саммите в Мадриде Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

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    Комментарии (18)

    275611790
    Одно говорят, другое творят.. Это и есть продажная политика
    Alexey_5e4cc6c9ac197
    На их месте любой бы так сделал. Никаких вопросов к финнам.
    hyperborean
    "военная спецоперация" наконец достигла своей цели
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