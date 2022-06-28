Финляндия заявила, что Турция на саммите поддержит ее вступление в НАТО

На грядущем саммите в Мадриде Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 28 июня сообщила канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.
«Наши министры иностранных дел подписали Меморандум о взаимопонимании между нашими странами, подтверждающий поддержку Турцией приглашения Финляндии и Швеции вступить в НАТО на саммите в Мадриде на этой неделе. Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по альянсу в течение следующих двух дней, но сейчас это решение неизбежно», — говорится в публикации.
По данным СМИ, Швеция и Финляндия согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана, членов которой Анкара считает террористами.
В мае Финляндия и Швеция объявили о решении вступить в военно-политический блок из-за событий на Украине. Глава Суоми Саули Ниинистё рассказал, что перед этим созвонился с президентом РФ — тот заверил, что государству ничего не угрожало.
Президент Турции, страны-участницы НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать вступление Финляндии и Швеции в альянс. Он отметил, что Анкара не выступит за присоединение тех стран, которые ввели против неё санкции. Делегации из Финляндии и Швеции он попросил «не утруждать себя» поездкой в Турцию, чтобы убедить Анкару изменить свою позицию.
Журналисты Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщали, что Турция выставила несколько условий за свой голос в пользу принятия Финляндии и Швеции в НАТО. В их числе снятие рестрикций за закупку российских ЗРК С-400, возвращение в программу подготовки пилотов F-35 и отмена ограничений на поставки оружия. Кроме того, страна потребовала публичное порицание двумя странами курдских формирований и признание Рабочей партии Курдистана террористической организацией.
Согласно 10 статье Североатлантического договора, для присоединения новых стран к НАТО необходимо согласие всех действующих членов альянса.