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    Финляндия заявила, что Турция на саммите поддержит ее вступление в НАТО

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    22 комментария

    На грядущем саммите в Мадриде Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 28 июня сообщила канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.

    «Наши министры иностранных дел подписали Меморандум о взаимопонимании между нашими странами, подтверждающий поддержку Турцией приглашения Финляндии и Швеции вступить в НАТО на саммите в Мадриде на этой неделе. Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по альянсу в течение следующих двух дней, но сейчас это решение неизбежно», — говорится в публикации.

    По данным СМИ, Швеция и Финляндия согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана, членов которой Анкара считает террористами.

    В мае Финляндия и Швеция объявили о решении вступить в военно-политический блок из-за событий на Украине. Глава Суоми Саули Ниинистё рассказал, что перед этим созвонился с президентом РФ — тот заверил, что государству ничего не угрожало.

    Президент Турции, страны-участницы НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать вступление Финляндии и Швеции в альянс. Он отметил, что Анкара не выступит за присоединение тех стран, которые ввели против неё санкции. Делегации из Финляндии и Швеции он попросил «не утруждать себя» поездкой в Турцию, чтобы убедить Анкару изменить свою позицию.

    Журналисты Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщали, что Турция выставила несколько условий за свой голос в пользу принятия Финляндии и Швеции в НАТО. В их числе снятие рестрикций за закупку российских ЗРК С-400, возвращение в программу подготовки пилотов F-35 и отмена ограничений на поставки оружия. Кроме того, страна потребовала публичное порицание двумя странами курдских формирований и признание Рабочей партии Курдистана террористической организацией.

    Согласно 10 статье Североатлантического договора, для присоединения новых стран к НАТО необходимо согласие всех действующих членов альянса.

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    Комментарии (22)

    hyperborean
    Не сегодня завтра Президент России выступит с заявлением, что цели "военной спецоперации" наконец успешно достигнуты
    Piter Russo
    Искандер М с тактическими ядерными боеголовками будут смотреть на цели в Финляндии с карельского перешейка и Карелии, Кольского полуострава, с Калининградской области - на Швецию, Латвию, Польшу, Германию. Вот и все.
    BARSHUKA
    пво всегда отслеживало Швецию и Финляндию, а сейчас еще тройку ракет на них перенацелят и поздравят граждан новоиспеченных натовцев с быстрой смертью при случае
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