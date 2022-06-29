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    Путин пообещал «зеркальный ответ» на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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    24 комментария

    Россия будет зеркально отвечать в том случае, если военная инфраструктура НАТО будет размещена в Швеции и Финляндии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. «У нас нет проблем с Финляндией и Швецией, как есть с Украиной», — заявил глава государства 29 июня (цитата по РИА Новости).

    При этом Владимир Путин отметил, что в том случае, если в этих странах будет размещена военная инфраструктура альянса, Россия «вынуждена будет отвечать зеркально».

    Президент России также отметил, что подготовка НАТО к противостоянию с Россией, шедшая с 2014 года, — не новость для руководства страны. Напомним, что ранее генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе саммита в Мадриде заявил, что «НАТО давно готовилось к этому».

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    Комментарии (24)

    dimitron111
    ха ха ха . ну что, спецоперация ведь была против продвижения границ НАТО к России ? а почему все наоборот???
    275039382
    интересно, каким металлоломом он собрался ответить "зеркально".
    Василий Геннадьевич
    В настоящее время Якутск и остальная часть Якутии, расположенная на левому берегу реки Лена, не имеют круглогодичной наземной транспортной связи с остальной Россией. Всего в этой части региона проживает 600 тыс. человек или более 60% населения республики. Связь Якутска с автодорогой "Колыма" (Р-504) и станцией Нижний Бестях Амуро-Якутской железной дороги осуществляются через реку Лена: летом на паромах, зимой - по льду.
    Лучше зеркально мост построить бы.
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