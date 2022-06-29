Путин пообещал «зеркальный ответ» на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Россия будет зеркально отвечать в том случае, если военная инфраструктура НАТО будет размещена в Швеции и Финляндии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.



Президент России Владимир Путин прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. «У нас нет проблем с Финляндией и Швецией, как есть с Украиной», — заявил глава государства 29 июня (цитата по РИА Новости).

При этом Владимир Путин отметил, что в том случае, если в этих странах будет размещена военная инфраструктура альянса, Россия «вынуждена будет отвечать зеркально».